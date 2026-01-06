Președintele Donald Trump afirmă că industria petrolieră americană ar putea fi „funcțională” cu operațiuni sporite în Venezuela în termen de 18 luni, după operațiunea militară prin care a fost înlăturat de la putere președintele Nicolás Maduro.

Trump a declarat pentru NBC News că „va trebui cheltuită o sumă enormă de bani, companiile petroliere o vor cheltui, iar apoi (sumele) vor fi rambursate de noi sau din venituri”.

Reprezentanții marilor companii petroliere americane urmează să se întâlnească cu administrația Trump la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit CBS News.

Analiști au declarat anterior pentru BBC că ar putea fi nevoie de zeci de miliarde de dolari și, eventual, de un deceniu pentru a restabili producția anterioară a Venezuelei.

Declarația survine la câteva zile după ce Trump a susținut că SUA vor „conduce” Venezuela după înlăturarea lui Maduro - adus în SUA pentru a fi judecat.



Trump a precizat pentru NBC News că producția de petrol ar putea crește „într-un timp mai scurt, dar va fi o cheltuială mare”.

„A avea Venezuela, care este producător de petrol, este un lucru bun pentru Statele Unite, deoarece menține prețul petrolului scăzut”, a adăugat Trump.

Analiștii care au vorbit anterior cu BBC au fost sceptici că planurile lui Trump ar avea un impact major asupra ofertei globale - și, prin urmare, asupra prețului - petrolului. Aceștia au sugerat că firmele ar căuta asigurări că există un guvern stabil și, chiar și atunci când ar investi, proiectele lor nu ar produce rezultate în următorii ani.



Trump a susținut în ultimele zile că marile companii petroliere americane pot repara infrastructura petrolieră a Venezuelei.

Țara are aproximativ 303 miliarde de barili, cea mai mare rezervă din lume. Dar producția e mică și în scădere de la începutul anilor 2000.

Administrația Trump vede un potențial semnificativ pentru propriile perspective energetice în rezervele Venezuelei.

Numai că o creștere a producției de petrol a țării ar fi costisitoare pentru firmele americane. În plus, petrolul venezuelean este greu și mai dificil de rafinat. Există o singură firmă americană aflată acum în țară - Chevron.

Rugat să comenteze planurile lui Trump pentru producția de petrol american în Venezuela, purtătorul de cuvânt al Chevron, Bill Turenne, a declarat că firma „rămâne concentrată pe siguranța și bunăstarea angajaților noștri, precum și pe integritatea activelor noastre”.

„Continuăm să operăm în deplină conformitate cu toate legile și reglementările relevante”, a adăugat Turenne.

Alte companii energetice importante din SUA, Exxon și ConocoPhillips, nu au răspuns momentan solicitărilor de comentarii.

Încercând să justifice capturarea lui Maduro, Trump a susținut că Venezuela „a confiscat și furat în mod unilateral petrolul american”.



Vicepreședintele JD Vance a reiterat aceste afirmații pe X după ce Maduro a fost capturat, scriind că „Venezuela a expropriat proprietăți petroliere americane și, până de curând, a folosit aceste proprietăți furate pentru a se îmbogăți și a-și finanța activitățile narcoteroriste”.



Realitatea este mai complexă.

Companiile petroliere americane au o istorie lungă în Venezuela, extrăgând petrol în baza unor acorduri.

Venezuela și-a naționalizat industria petrolieră în 1976, iar în 2007, președintele Hugo Chavez a exercitat un control statal sporit asupra activelor firmelor petroliere americane care operează în țară.



În 2019, un tribunal al Băncii Mondiale a ordonat Venezuelei să plătească 8,7 miliarde de dolari către ConocoPhillips drept compensație pentru această decizie din 2007.



Această sumă nu a fost plătită de Venezuela, așa că cel puțin o companie petrolieră americană are de primit compensații.

BBC Verify explică faptul că afirmația potrivit căreia Venezuela a „furat” petrolul american este prea simplistă. Experții spun că petrolul în sine nu a fost niciodată deținut de nimeni în afară de Venezuela.

