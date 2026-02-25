Președintele american Donald Trump s-a lăudat marți seară, în discursul privind Starea Uniunii, cu realizările administrației sale într-un an de mandat, susținând că e ”epoca de aur” a SUA.

”Națiunea noastră s-a întors mai mare, mai bună, mai bogată și mai puternică ca niciodată. Aceasta este epoca de aur a Americii', a susținut Trump în Congres.

El a enumerat o serie de succese, precum trecerea ilegală a frontierei care ”a scăzut la zero”, reducerea traficului de fentanil cu 56%, precum și cea a deceselor violente. Totodată, el a precizat că ”inflația s-a diminuat”.

Trump a reiterat ideea controversată a unui al treilea mandat, deși al 22-lea amendament al Constituției prevede că nimeni nu poate avea mai mult de două mandate:

”Ar trebui să am și al treilea mandat ... Deci, în primul meu mandat, al doilea mandat, ar trebui să fie al treilea mandat, dar se întâmplă lucruri ciudate”.

”Starea Uniunii este puternică”, a spus președintele republican, precizând că sub președinția lui, oamenii câștigă atât de mult, încât nu știu cum să administreze aceste câștiguri.

Opt războaie încheiate

În cel mai lung discurs despre Starea Uniunii - 108 minute - - Trump a afirmat că a reconstruit armata, i-a convins pe aliații din NATO să-și crească cheltuielile la 5% și să plătească SUA pentru armele date Ucrainei: ”Statele NATO sunt prietene ... Nicio națiune nu ar trebui să pună la îndoială hotărârea Americii. Avem cea mai puternică armată de pe pământ”.

Deși marți s-au împlinit patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Donald Trump a amintit doar în treacăt de acest conflict.

A vorbit, în schimb, pe larg de cele opt conflicte pe care le-a încheiat.

Despre Venezuela spune că e ”noul nostru prieten și partener” și se laudă că SUA a obținut 80 de milioane de barili de petrol din această țară, după înlăturarea de la putere a liderului destituit al Venezuelei, Nicolás Maduro.

