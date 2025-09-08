Înapoi în viitor. Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să semneze ordinul executiv care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război, așa cum a fost cunoscut în perioada 1798 - 1947, scrie „Avvenire” (Italia).

Schimbarea numelui, inițiativă care a avut loc în urma atrocităților din cel de-al Doilea Război Mondial, culminând cu bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, a avut scopul de a inaugura o eră de pace în care disputele internaționale să fie fost rezolvate pe cale diplomatică, grație și Națiunilor Unite. În acel moment, capacitatea de război a celei mai puternice țări, dar și a celei mai nucleare, era justificată în scopuri defensive.

Alte vremuri, alte priorități. Dar mai presus de toate, alți președinți. Proiectul de ordin executiv pe care Trump urmează să l-a semnat vineri include autorizarea șefului Pentagonului, Pete Hegseth, de a deveni Secretar de Război. De asemenea, i se cere să propună o legislație menită să facă permanentă schimbarea numelui, care ar trebui aprobată de Congres.

Textul ordinului executiv, consultat de BBC, explică astfel decizia lui Trump: „Numele Departamentul de Război transmite un mesaj mai puternic de pregătire și mai multă determinare decât Departamentul Apărării, care pune accentul doar pe capacitățile defensive”. Într-un efort de a „proiecta forță și determinare”, ordinul îl autorizează pe Secretarul Apărării să folosească noile titluri ca denumiri secundare.

Documentul mai precizează că schimbarea numelui „va consolida concentrarea acestui departament asupra interesului nostru național și va semnala adversarilor că America este pregătită să poarte război pentru a-și proteja interesele”. Un semnal verde explicit pentru acele războaie de invazie și cucerire care se spera să fie trecute în cărțile de istorie, cel puțin de către acele țări care îmbrățișează principiile democrației, păcii și dreptul popoarelor la autodeterminare. Accentul pus pe „asigurarea propriilor interese” ca factor declanșator al unui război de agresiune amintește în mod amenințător de invazia Rusiei în Ucraina și de ambițiile Chinei asupra Taiwanului. Dar reflectă și discursurile provocatoare ale lui Trump cu privire la interesele strategice ale SUA în Groenlanda și Canalul Panama.

Nu este prima dată când Trump cochetează cu ideea de a schimba numele Pentagonului. Magnatul a susținut în repetate rânduri că SUA au avut „o istorie incredibilă de victorii” în ambele războaie mondiale cu Departamentul de Război. Și și-a exprimat încrederea că Congresul îi va aproba inițiativa.

Presa americană, citată de BBC, a încercat să estimeze costul inițiativei. Au ajuns la o cifră de 1 miliard de dolari pentru crearea și implementarea de noi adrese de e-mail, noi uniforme, noi plăcuțe de înmatriculare și orice altceva care necesită retipărire. Toate acestea sunt costuri inutile, care se contrazic cu reducerile masive continue ale cheltuielilor guvernului federal. Și nu numai, așa cum notează BBC, anunțul pare a fi răspunsul lui Trump la demonstrația de forță a Chinei cu parada militară de miercuri din Piața Tiananmen, aplaudată de rusul Vladimir Putin și de liderul nord-coreeni Kim Jong-un. Însă pare incompatibil cu ambiția niciodată ascunsă a lui Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace. Vechii romani obișnuiau să spună că dacă vrei pace, pregătește-te de război. Cu toate astea rămâne greu de imaginat, în al treilea mileniu, că premiul pentru cei care luptă pentru menținerea păcii ar implica înființarea unui Minister al Războiului.

