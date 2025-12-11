Administrația Trump vrea să le impună vizitatorilor străini scutiți de viză să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele de socializare din ultimii ani, potrivit unui anunț publicat miercuri în Federal Register, jurnalul oficial american.

„La Libre Belgique” (Belgia) scrie că această propunere se referă la cetățenii țărilor care beneficiază de programul de exonerare de vize, printre care Belgia, Regatul Unit, Franța, Germania, Israel, Japonia sau Coreea de Sud.

Textul va fi intra în vigoare în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care va fi contestat în instanță, se specifică în notificare.

În prezent, cetățenii din 42 de țări pot călători în Statele Unite timp de 90 de zile fără viză, cu condiția să obțină în prealabil o autorizație electronică de călătorie (ESTA). În notifiare se sugerează adăugarea profilurilor de socializare ca "element de date obligatorii" pentru cererile de autorizare a călătoriei.

Pe lângă istoricul rețelelor sociale, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) ar adăuga și alte câmpuri noi de colectare a datelor, inclusiv numere de telefon utilizate în ultimii cinci ani și adrese de e-mail utilizate în ultimii zece ani.

De asemenea, ar cere solicitanților de ESTA să furnizeze informații despre membrii familiei lor - inclusiv nume, numere de telefon, date de naștere, locuri de naștere și adrese de domiciliu.

Propunerea vine în contextul în care Statele Unite, împreună cu Canada și Mexicul, se pregătesc să găzduiască Cupa Mondială fotbal în 2026, care se așteaptă să atragă sute de mii de suporteri din întreaga lume.

Luna trecută, administrația Trump a majorat semnificativ taxele de intrare în parcurile naționale pentru turiștii străini, pentru a da „prioritate americanilor".

Sectorul turismului american suferă deja de câteva luni de o scădere a numărului de călători străini. Asociația profesională US Travel Association prognozează o scădere cu 6,3% a sosirilor turiștilor străini în 2025 față de 2024.

Sursa: Rador Radio România