Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu crede” că Statele Unite vor intra în război cu Venezuela, dar a evitat să confirme sau să infirme dacă guvernul său are planuri de a ataca această țară, într-un interviu acordat CBS.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS și citat de „El Periodico” (Spania), Trump a întrerupt-o pe jurnalistă, vorbind despre imigrație de fiecare dată când aceasta a încercat să reia întrebările și a evitat să ofere răspunsuri clare. Totuși, când a fost întrebat „dacă zilele lui (președintele venezuelean Nicolás) Maduro sunt numărate”, a fost rapid: „Aș spune că da, cred că da”.

Când a fost întrebat dacă SUA „vor intra în război cu Venezuela”, Trump a răspuns: „Mă îndoiesc. Nu cred. Dar ne-au tratat foarte rău”, a spus el, după care a menționat traficul de droguri și imigrația ilegală a criminalilor venezueleni în țara sa.

Ulterior, când a fost întrebat de jurnalista Norah O'Donnell despre posibile atacuri americane asupra unor ținte de pe teritoriul venezuelean, Trump a răspuns că nu vrea să spună „dacă este adevărat sau nu” și a adăugat că nu va dezvălui unui reporter „dacă voi ataca sau nu”. Anterior, după ce a debarcat din Air Force One și a fost întrebat despre posibile planuri concrete ale SUA pentru un atac asupra Venezuelei, a răspuns similar.

„Cum pot răspunde la o astfel de întrebare? Există planuri pentru un atac asupra Venezuelei? Cine ar spune asta? Presupunând că ar exista, v-aș spune sincer? Da, avem planuri. Avem planuri foarte secrete”, a spus el, criticând din nou întrebările puse.

„Uite, vom vedea ce se întâmplă cu Venezuela”, a declarat el, înainte de a-și reitera argumentul că guvernul venezuelean „a trimis mii de oameni din închisori, instituții de boli mintale și dependenți de droguri”. În interviul acordat CBS, când a fost întrebat despre prezența unui portavion, referindu-se la USS Gerald Ford, cel mai mare și mai sofisticat, ceea ce ar putea sugera o operațiune aeriană, Trump a răspuns ironic că „trebuie să fie undeva, este foarte mare”.

Trump și secretarul său de stat, Marco Rubio, au negat vineri că Statele Unite se pregătesc să atace Venezuela, în ciuda creșterii incontestabile a presiunii militare asupra Caracasului.

