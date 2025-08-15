Într-o conferință de presă, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a cerut conducerii Unităților de Protecție a Poporului (YPG) și Forțelor Democratice Siriene (SDF) să colaboreze pozitiv cu administrația de la Damasc, notează „Euronews” (Italia).

Turcia consideră YPG, cea mai puternică aripă armată a SDF din nordul Siriei, o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), pe care Ankara îl clasifică drept organizație teroristă. Mai multe operațiuni militare turcești - precum Scutul Eufratului, Ramura de Măslin și Izvorul Păcii - au vizat pozițiile YPG/SDF.

Cu toate acestea, multe țări occidentale susțin Unitățile de Protecție a Poporului, considerate parteneri în lupta împotriva ISIS. Statele Unite, în special, numesc YPG un aliat cheie în regiune.

Fidan a criticat anunțul SDF că nu va depune armele și eșecul de a implementa acordul din 10 martie. Potrivit ministrului turc, YPG/SDF așteaptă procesele de la Damasc și Ankara pentru a obține avantajele, nearătând nicio dorință de a coopera.

„Să nu credeți că nu vedem asta. Există o regulă de a fi un stat măreț și de a servi o cauză măreață. Tocmai asta facem. Vă avertizăm: schimbați-vă poziția și gândiți-vă cum putem construi Siria împreună", a adăugat Fidan.

Vorbind despre ciocnirile din Suwayda, Fidan a identificat Israelul ca fiind unul dintre principalii actori regionali care contribuie la haosul din Siria.

Violențele dintre milițiile druze și triburile sunnite au cauzat sute de morți și au înrăutățit stabilitatea fragilă postbelică, în timp ce Israelul a efectuat atacuri aeriene în guvernorat.

Pe 10 martie, Damascul și SDF au ajuns la un acord pentru integrarea instituțiilor kurde în statul sirian. Cu toate acestea, procesul a stagnat, SDF considerând declarația constituțională a guvernului interimar nereprezentativă pentru diversitatea Siriei. Ministrul sirian de externe Shaybani a subliniat importanța stabilității și integrității teritoriale a țării, acuzând Israelul că alimentează haosul și reafirmând responsabilitatea statului de a proteja toate minoritățile.

După conferința SDF de la Hasakah din 8 august, guvernul sirian a decis să nu participe la negocierile programate în Franța, denunțând conferința ca fiind o „alianță fragilă” și nereprezentativă. Statele Unite și Franța insistă, însă, asupra discuțiilor pentru integrarea SDF în statul sirian, anunțând întâlniri la Paris „cât mai curând posibil”.

