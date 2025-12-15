În doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să își anuleze călătoriile în SUA, programate pentru următoarele săptămâni, de teama unor noi restricții de intrare în țara nord-americană, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Este vorba, printre altele, de verificări ale activității pe rețelele de socializare din ultimii cinci ani. Lucru confirmat pentru publicația Corriere de mai multe agenții de turism și operatori turistici, care nu și-au ascuns un dram de „confuzie”.

Noua îngrijorare a apărut după publicarea de către Departamentul pentru Securitate Internă a unui pachet care conține noi reguli pentru cei care intenționează să intre în țară ca turiști. Aceste reguli se extind și la persoanele aflate în programul de exonerare de vize, cum ar fi cetățenii UE. Modificările ar putea intra în vigoare cu puțin timp înainte de vara anului 2026.

În baza acestor noi reguli, vizitatorii care solicită o viză de intrare în Statele Unite vor fi obligați să adauge rețelele sociale ca „element de date obligatoriu”. Modificarea propusă ar afecta cele 42 de țări ai căror cetățeni pot sta în Statele Unite până la 90 de zile fără viză, sub rezerva unui proces de verificare prealabilă a călătoriei prin intermediul Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA). „Vrem siguranță. Vrem protecție. Vrem să ne asigurăm că nu vom lăsa să intre în țara noastră persoane greșite”, a declarat președintele Donald Trump în timpul unui eveniment la Casa Albă.

„În prezent, cetățenii italieni pot intra în Statele Unite prin intermediul ESTA, iar procedurile rămân fluide și eficiente”, explică Mia Hezi, președinta Visit USA-Italy, asociația consiliilor de turism, companiilor aeriene, operatorilor turistici, hotelurilor și companiilor de închiriere de mașini din SUA. „Piața italiană continuă să manifeste un interes puternic pentru turismul în Statele Unite”, adaugă Hezi, care anticipează că organizația „va continua să monitorizeze evoluția regulamentului propus și va informa prompt călătorii”.

Conform datelor furnizate de Autoritatea Vamală a SUA, în primele unsprezece luni ale acestui an, sosirile în SUA au scăzut cu 2,6% față de 2024. Fluxurile din Europa de Vest au scăzut cu 3,7%, scăderi mai puțin semnificative înregistrându-se din partea țărilor nordice (Danemarca, Norvegia, Suedia), în timp ce Italia, contracarând ușor tendința, a înregistrat o creștere de 5,1%, în ciuda închiderii la -1,5% în noiembrie.

„În general, traficul transatlantic continuă să crească”, a declarat pentru Corriere della Sera Willie Walsh, directorul general al IATA, asociația internațională a companiilor aeriene. „Am observat însă un impact puternic în conexiunile dintre SUA și Canada”. Datele furnizate de platforma Cirium arată că în 2026, zborurile peste Atlantic vor continua să crească. Potrivit Asociației de Turism din SUA, însă, călătoriile către Statele Unite își vor inversa cursul și vor scădea în 2025, cheltuielile totale cu călătoriile scăzând cu 3,2%.

Și în timp ce turiștii încearcă să-și dea seama ce urmează, administrația americană a început să accepte cereri pentru un „card de aur” care le-ar permite celor care plătesc un milion de dolari să obțină rezidența permanentă în Statele Unite „într-un timp record”. Site-ul dedicat anunță și lansarea unui „card de platină” pentru cei care plătesc cinci milioane de dolari.

Sursa: Rador Radio România