Uciderea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, liderul Cartelului din Jalisco Noua Generație (CJNG), este un punct pe care președintele mexican Claudia Sheinbaum l-a adus în favoarea sa în relațiile cu Statele Unite.

Amenințările lui Trump. Nu preluase încă mandatul, când Donald Trump a anunțat noi taxe vamale asupra Mexicului în noiembrie 2024, dacă țara nu va pune capăt traficului de droguri și de imigranți în Statele Unite, relatează „La Repubblica” (Italia).

„Gata cu îmbrățișările”. De atunci, liderul de stânga Sheinbaum, fără a ceda niciodată presiunilor lui Trump, și-a intensificat dramatic operațiunile împotriva cartelurilor, punând capăt politicii „îmbrățișări în loc de gloanțe” adoptată de predecesorul ei, Andrés Manuel Lopez Obrador, despre care experții spun că a permis extinderea grupurilor criminale.

La fel ca în cazul lui „El Chapo”. Uciderea lui „El Mencho”, regele fentanilului, este cea mai semnificativă acțiune împotriva unui lider de cartel de la capturarea lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, în 2014.

Recompensa. Oseguera era unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din Statele Unite, căruia Departamentul de Stat i-a acordat o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care ar duce la arestarea sa.

Cuvintele lui Leavitt. Anul trecut, administrația Trump a clasificat cartelul său drept organizație teroristă. „El Mencho a fost o țintă principală a guvernelor mexican și american, fiind unul dintre cei mai mari traficanți de fentanil din țara noastră”, a declarat duminică purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Statele Unite au jucat, de asemenea, un rol în operațiune.

Un favor pentru Statele Unite. Acum, acest succes pentru guvernul mexican – și un favor pentru Statele Unite – s-ar putea transforma într-o mică sumă în relațiile cu Trump, într-o țară care cu siguranță nu prezintă cel mai favorabil scenariu economic.

Starea economiei. Economia mexicană nu trece printr-o perioadă bună. În 2025, pentru al patrulea an consecutiv, a înregistrat o încetinire a produsului intern brut (PIB), crescând cu doar 0,6% față de anul precedent, marcând cea mai lungă încetinire economică de la anii 1980.

În ultimul trimestru al anului 2025, datele privind PIB-ul au fost mai bune decât era de așteptat (+0,9% față de +0,8% prevăzut), dar nu suficiente pentru a sugera o redresare.

Oprirea reducerilor ratelor dobânzii. La ultima sa ședință din 5 februarie, Banca Centrală Mexicană a decis să mențină rata dobânzii de referință stabilă la 7%, punând capăt unui ciclu de reduceri constante care a durat aproape doi ani.

Previziuni pentru 2026. Potrivit analiștilor Citi, se așteaptă ca rata să scadă la 6,5% până la sfârșitul anului 2026, iar inflația ar trebui să rămână în jurul valorii de 4%.

Tot pentru anul în curs, proiecția medie de creștere a PIB-ului este de 1,4%, cu un interval de estimări între 0,6% și 1,8%.

Deficitul este scăpat de sub control. Redresarea economică este lentă și trebuie să implice și ajustări fiscale, deoarece guvernul încearcă să abordeze un deficit bugetar care a atins un maxim istoric în ultimele decenii, aproape 5% în 2024, scăzând abia la 4,3% în 2025.

Iar riscul unei retrogradări din partea agențiilor de rating, care în prezent acordă Mexicului calificativul AAA, este chiar după colț.

Cauzele. În ultimii ani, încetinirea economică s-a datorat în mare parte lipsei de noi investiții, atât private, cât și publice, datele fiind în mare parte negative de la sfârșitul anului 2024, în timp ce doar consumul intern a reușit să demonstreze o oarecare rezistență.

Planul Mexic. Răspunsul președintelui Sheinbaum a fost un plan de investiții, numit Planul Mexic, care prevede 5,6 trilioane de pesos (aproximativ 325 de miliarde de dolari) în proiecte energetice și alte lucrări publice până în 2030 pentru a stimula economia. Este vorba despre 1.500 de proiecte care ar trebui să atragă investitori privați, deoarece o mare parte din costuri sunt acoperite de sectorul public.

Achiziții mexicane. Redresarea PIB-ului, prevăzută pentru acest an, ar trebui să fie determinată în principal de cererea internă, susținută de cheltuieli rezistente ale gospodăriilor, dar fără investiții este puțin probabil să își atingă obiectivele preconizate.

Tulburările nu ajută. Recenta ucidere a lui „El Mencho” aruncă o incertitudine suplimentară asupra tabloului economic, deoarece războiul de gherilă declanșat de Cartel penalizează comerțul cu amănuntul și sperie investitorii.

Ajutor pentru reînnoirea USMCA. Însă, deși operațiunea condusă de forțele speciale ar putea penaliza economia mexicană pe termen scurt, este la fel de adevărat că, odată ce tulburările vor trece, ar putea fi cheia negocierilor cu SUA pentru reînnoirea USMCA, acordul de liber schimb dintre Statele Unite, Mexic și Canada, care expiră în iulie.

Ce este. Acordul, cunoscut anterior sub numele de NAFTA (Acordul Nord-American de Liber Schimb), a fost redenumit USMCA și semnat în timpul primului mandat al lui Trump. A intrat în vigoare în 2020 și reglementează comerțul dintre cele trei țări.

Reînnoirea din iulie. Acordul este supus unei revizuiri obligatorii înainte de posibila sa reînnoire, programată pentru această vară, iar Trump a început deja negocierile, amenințând că nu va reînnoi tratatul, solicitând concesii mai mari.

Beneficiile pentru economia mexicană. Acordul este extrem de avantajos pentru Mexic, deoarece aproape 85% din exporturile țării către Statele Unite intră sub incidența acestui tratat, protejându-le de taxe vamale. Doar automobilele, oțelul și aluminiul sunt supuse taxelor vamale.

De asemenea, oferă un scut împotriva noilor taxe vamale. Bunurile conforme cu USMCA nici măcar nu sunt eligibile pentru tariful de 10%, care va rămâne în vigoare timp de 150 de zile. Trump a anunțat acest lucru în aceeași zi în care Curtea Constituțională a decis că tarifele anunțate de Ziua Eliberării sunt ilegale.

Rata este de 4,2%. Astăzi, conform calculelor Citi, rata vamală efectivă a SUA la care este supus Mexicul este de 4,2% și, chiar și cu noile amenințări ale lui Trump, nu ar trebui să se schimbe semnificativ, având în vedere procentul ridicat de bunuri deja scutite.

Uciderea lui „El Mencho” și lupta Mexicului împotriva traficului de droguri l-ar putea, așadar, convinge pe președintele SUA să reînnoiască acordul de liber schimb, deși și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a-l aboli, garantând un tarif extrem de favorabil pentru companiile mexicane.

Retragerea din USMCA, pe de altă parte, ar putea provoca daune economice imediate, expunând exporturile mexicane la tarife americane mai mari.

Sursa: Rador Radio România