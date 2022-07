Printre persoanele decedate se află și trei copii.

Orașul se află la sud-vest de Kiev și este departe de zona de conflict, notează BBC.

Trei rachete rusești au lovit o clădire de birouri și au afectat mai multe blocuri și mașini din zonă.

Președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept un ”act de terorism”.

❗️ Sensitive Content❗️



The first minutes after the missile attack on #Vinnytsia. pic.twitter.com/zFgswaw0zB