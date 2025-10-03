Un ofițer al forțelor speciale ruse și doi dintre oamenii săi au fost uciși într-o explozie a unui vehicul. Această operațiune face parte dintr-o campanie de asasinate țintite, relatează „Le Point” (Franța).

Misiune îndeplinită. Într-o declarație distribuită pe Telegram, serviciul de informații militare ucrainean (HUR) a anunțat marți că a ucis un locotenent-colonel din „gărzile ruse”, precum și alți doi membri ai acestei gărzi, „în apropierea orașului Tambukan, în regiunea Stavropol”, explică textul.

Operațiunea a fost condusă în comun cu Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina și cu sprijinul Mișcării de Eliberare a Caucazului. A avut loc în sud-vestul Rusiei, la aproximativ 80 de kilometri nord de granița cu Georgia și la peste 600 de kilometri de liniile frontului cu Ucraina.

Operațiunea, care a avut loc sâmbătă, 27 septembrie, a vizat un locotenent-colonel care conducea grupul de forțe speciale „avangarda” al armatei ruse. Asistentul și șoferul său au fost uciși în același timp. A fost un atac cu o mașină-capcană, a cărui înregistrare video a fost distribuită pe Telegram de către serviciile de informații militare ucrainene.

O misiune filmată

Un bărbat identificat drept ofițerul rus vizat se urcă în vehiculul său într-o parcare, însoțit de alți doi bărbați. Camera filmează apoi două vehicule în depărtare. Ceea ce pare a fi o unitate de control al bombei este activată, iar o explozie lovește vehiculul în mișcare în depărtare. „Un grup de moscoviți se îndrepta spre terenul de antrenament, dar nu a ajuns niciodată”, a afirmat armata ucraineană pe Telegram.

De câteva luni, Ucraina duce o politică de asasinate țintite ale unor înalți militari ruși. În aprilie 2025, un general al Statului Major General rus a fost ucis într-o explozie cu o mașină-capcană în suburbiile Moscovei. Serviciul Ucrainean de Securitate (SBU) a revendicat responsabilitatea pentru asasinarea unui înalt oficial militar rus în decembrie 2024, într-o explozie în apropierea unei clădiri rezidențiale din sud-estul Moscovei.

Sursa: Rador Radio România