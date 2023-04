Oleksii Rezniko, ministrul ucrainean al apărării, a anunțat în timpul unei conferințe că Ucraina pregătește un nou atac asupra flotei ruse din Marea Neagră, relatează agenția de presă Ansa.

Oleksii Rezniko, ministrul ucrainean al apărării, a anunțat în timpul unei conferințe că Ucraina pregătește un nou atac asupra flotei ruse din Marea Neagră, o operațiune similară cu cea care a dus la scufundarea crucișătorului Moskva.

''Le putem oferi rușilor o altă surpriză pe mare, o altă rachetă pe navele lor. Așteptăm doar momentul potrivit'', a anunțat Reznikov, subliniind că nu va dezvălui detaliile scufundării crucișatorului rus Moskva.

Sistemele anti-navă Harpoon primite din Danemarca joacă un rol important în protejarea orașului Odessa și a coastei ucrainene a Mării Negre, a declarat ulterior Reznikov în timpul unei conferințe de presă comună de la Kiev cu ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, potrivit Ministerului citat de Ukrinform.

''Danemarca ne-a ajutat încă din primele zile ale invaziei Rusiei. Sistemele antinave Harpoon, pe care Ucraina le-a primit datorită conducerii și inițiativei Regatului Danemarcei, joacă un rol important în protejarea Odesei și a coastelor Mării Negre''.

Reznikov a explicat că inginerii danezi au găsit o soluție ingenioasă pentru a utiliza aceste sisteme navale pe instalații terestre. ''Grație, printre altele, armelor din Danemarca, a fost posibilă eliberarea Insulei Șerpilor'', a adăugat el.

Potrivit raportului zilnic al Statului Major ucrainean, armata rusă se concentrează asupra operațiunilor ofensive în direcțiile Lyman, Bakhmut, Avdiika și Maryinsky din Donețk, așa cum raportează Rbc-Ucraina.

Forțele armate ale Ucrainei au respins 52 de atacuri. Armata rusă continuă să avanseze spre Bakhmut, în estul Ucrainei, însă suferă pierderi ''însemnate'': scrie think tank-ul american ISW ​​(Institute for the Study of War) în ultimul său raport.

Imaginile geolocalizate publicate pe 9 și 10 aprilie arată că forțele militare ruse au făcut progrese marginale la nord-vest de Khromove (la 2 kilometri vest de Bahmut), la sud-vest și nord, la 15 kilometri de oraș.

Sursa: RADOR