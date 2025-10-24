Uniunea Europeană și Statele Unite au impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, în încercarea de a forța Kremlinul să accepte un armistițiu imediat în Ucraina, notează „Euronews” (Italia).

Anunțul SUA marchează prima dată când a doua administrație a lui Donald Trump a introdus restricții economice împotriva Moscovei.

Trump a fost reticent în a face un astfel de pas, sperând că omologul său rus, Vladimir Putin, se va angaja în diplomație și va fi de acord să pună capăt războiului.

Decizia reprezintă o victorie pentru europeni, care au petrecut 10 luni implorând Washingtonul să înăsprească tarifele asupra economiei ruse, fără succes până acum.

Sancțiunile SUA vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, prima fiind, de asemenea, trecută pe lista neagră a Uniunii Europene. Bruxelles-ul a evitat să vizeze Lukoil din cauza unei scutiri de lungă durată acordate Ungariei și Slovaciei, care continuă să cumpere petrol rusesc.

„Vom anunța după încheierea activității în această după-amiază sau mâine dimineață o creștere substanțială a sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, fără a oferi detalii suplimentare. Comentariile sale vin după anularea pe termen nelimitat a întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, de la Budapesta. Casa Albă a anulat întâlnirea, după ce a constatat că poziția Rusiei a rămas neschimbată.

De un an, europenii i-au implorat pe americani să strângă șuruburile economiei ruse, un pas pe care Trump a refuzat până acum să-l facă.

Între timp, la Bruxelles, ambasadorii au convenit asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni care va fi impus începând cu februarie 2022, potrivit președinției daneze a Consiliului UE.

Acordul a fost posibil după ce Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, a cedat și și-a ridicat vetoul asupra cererilor care nu au legătură cu prețurile ridicate la energie și viitorul industriei auto, cereri pe care era pregătit să le prezinte la summitul de joi.

Documentul introduce prima interdicție privind importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, începând cu 1 ianuarie 2027. Interdicția va permite furnizorilor rămași (Belgia, Franța, Olanda, Spania și Portugalia) să invoce forța majoră și să rezilieze contractele pe termen lung cu Moscova, ceea ce ar putea duce altfel la procese de miliarde de euro.

Sancțiunile interzic toate tranzacțiile cu Rosneft și Gazprom Neft, doi dintre principalii furnizori de petrol ai Rusiei, și includ pe lista neagră 117 nave suplimentare din „flota din umbră”, utilizată pentru a eluda plafonarea prețului petrolului, totalul ajungând la 558. Navelor li se refuză accesul la porturile și serviciile UE.

O serie de măsuri financiare sunt implementate, vizând mai multe bănci rusești, sisteme de plăți, zone economice speciale, platforme de criptomonede și 45 de entități acuzate că facilitează eludarea, inclusiv 12 din China și Hong Kong.

O inovație cheie este un mecanism care ar putea permite capitalelor să restricționeze deplasările diplomaților ruși în spațiul Schengen fără pașapoarte.

Membrii misiunilor diplomatice și consulare ruse, inclusiv personalul administrativ și tehnic și membrii familiilor, vor fi acum obligați să își notifice intenția de a călători sau de a tranzita un alt stat membru, pe lângă statul membru gazdă.

Notificarea trebuie făcută cu cel puțin 24 de ore înainte de sosire și trebuie să specifice mijloacele de transport, data și punctul de intrare/ieșire. Statul receptor va avea apoi opțiunea de a permite sau de a refuza trecerea.

În justificarea mecanismului propus, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a susținut că diplomații ruși sunt „adesea implicați în activități care contribuie la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, în special prin răspândirea retoricii rusești despre cauzele războiului, desfășurarea acestuia și rolul Uniunii”.

Diplomații ruși care călătoresc în interiorul blocului comunitar riscă să fie implicați în „manipulare coordonată și interferență cu serviciile de informații sau alte acte care vizează manipularea opiniei publice”, conform documentului original redactat de SEAE. Adoptarea formală a celui de-al 19-lea pachet a fost realizată joi.

