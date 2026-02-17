Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, dar UE nu se va alătura organismului, a anunțat luni Bruxelles-ul, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

Dubravka Suica, comisar pentru Mediterana, se va deplasa la Washington pentru reuniune, programată joi, pentru a prezenta poziția europeană cu privire la situația din Gaza.

„Ea va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace pentru sesiunea specifică dedicată Gazei. Aș dori să subliniez: Comisia Europeană nu devine membru al Consiliului pentru Pace”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE, Guillaume Mercier.

Organismul condus de Donald Trump a fost conceput pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, dar statutul său îi atribuie un obiectiv mult mai larg: rezolvarea conflictelor armate la nivel mondial.

Membrii permanenți ai Consiliului pentru Pace trebuie să plătească 1 miliard de dolari pentru a i se alătura, ceea ce a stârnit critici conform cărora consiliul ar putea deveni o versiune „cu plată” a Consiliului de Securitate al ONU.

În timpul unei conferințe de presă, luni, Bruxelles-ul a subliniat că are încă „o serie de întrebări” cu privire la acest organism.

Aceste întrebări se referă în special la „domeniul său de aplicare”, „guvernanța” sa și „compatibilitatea sa cu Carta Națiunilor Unite”.

