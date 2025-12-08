Keith Kellogg a declarat sâmbătă că Statele Unite sunt foarte aproape de un acord de pace în Ucraina. El a comparat situația actuală cu „ultimii zece metri ai unui maraton”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Sâmbătă, 6 decembrie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o conversație telefonică „substanțială și constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu negociatorii Kievului care au călătorit în Florida pentru a se întâlni cu aceștia în cadrul discuțiilor privind încheierea războiului cu Rusia.

El a postat următoarele pe rețelele sale de socializare: „Ucraina se angajează să continue să colaboreze cu onestitate cu partea americană pentru a stabili o pace autentică. Am convenit asupra următorilor pași și asupra formatului discuțiilor cu Statele Unite. Nu putem discuta totul la telefon, așa că este necesar să lucrăm în detaliu cu echipele asupra ideilor și propunerilor”.

Potrivit HLN, Keith Kellogg, trimisul special al SUA pentru Ucraina și Rusia, a luat cuvântul și el sâmbătă la Forumul Național de Apărare Reagan din California. El a vorbit despre discuțiile de pace, afirmând că acestea se află în „ultimii zece metri ai unui maraton, cea mai grea parte a cursei. Suntem într-adevăr foarte aproape de un acord”. Apoi, a abordat viitorul regiunii Donbas și al centralei nucleare de la Zaporijia: „Dacă putem rezolva aceste două probleme, cred că restul va decurge relativ fără probleme”.

