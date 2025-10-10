La sfârșitul acestei săptămâni, se preconizează un schimb de ostatici și de prizonieri. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că își va convoca guvernul în vederea semnării acordului, iar președintele Trump ar putea să se deplaseze în regiune.

„The New York Times” (SUA) relatează că, joi, Israel și Hamas s-au arătat pe cale să pună capăt devastatorului război care durează de doi ani, ajungând la un acord asupra unor termeni preliminari care ar putea duce la un iminent armistițiu și care ar ușura soarta familiilor ostaticilor israelieni și a celor două milioane de palestinieni din Gaza.

La sfîrșitul acestei săptămâni, cele două părți preconizează un schimb de ostatici israelieni și palestinieni după ce, aseară, au ajuns la un acord – punctul culminant al presiunilor exercitate de președintele Trump și de mediatorii arabi. Trump a dat de înțeles că, la sfârșitul acestei săptămâni, se va deplasa în regiune, iar premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a spus că l-a invitat să rostească un discurs în fața parlamentului din Israel.

Deși detaliile au fost puține, iar textul acordului nu a fost publicat, demersul promite cel puțin un armistițiu, dacă nu chiar încetarea definitivă a unui conflict care, în Gaza, a provocat o catastrofă umanitară și foamete, a afectat mișcarea Hamas la nivel militar și a slăbit Israelul, izolându-l pe plan internațional. Conflictul a alimentat totodată o creștere alarmantă a violențelor cu caracter antisemit pe plan mondial.

Joi, Netanyahu și-a convocat cabinetul în vederea semnării acordului, un acord care, potrivit declarațiilor unui oficial israelian la curent cu subiectul, ar marca începutul unui armistițiu oficial. Potrivit unei prime faze a acordului, Israelul ar urma să își retragă trupele din Gaza până la o linie prestabiliată. Armata israeliană a anunțat că se pregătește să coordoneze operațiunile vizând reîntoarcerea ostaticilor și „trecerea, în curând, la frontul de mobilizare convenit”.

Hamas le-a cerut lui Trump și celorlalte părți impicate să convingă Israelul „să respecte întrutotul condițiile convenite și să nu permită nicio ocolire sau vreo amânare” a acestora.

Dar câteva dintre problemele cele mai dificile existente între Israel și Hamas par să fi fost lăsate pe seama unei faze ulterioare a negocierilor, respectiv, cine va guverna Gaza după război și dacă, în ce măsură și în ce fel, Hamas ar renunța la arme.

În Gaza, unde criza de alimente i-a făcut pe unii experți străini să declare o foamete în anumite părți ale teritoriului, funcționarii umanitari și-au exprimat speranța ca, în curând, să le poată livra alimente celor înfometați. Organizația Hamas și Qatarul, unul dintre statele care au mediat negocierile, au dat totodată de înțeles prin declarațiile lor că acordul va permite intrarea ajutoarelor în Gaza.

La câteva ore după ce Trump a anunțat acest acord istoric, armata israeliană le-a remintit, într-o declarație, locuitorilor din Gaza că trupele sale continuă să ocupe teritoriul și încă mai luptă în război. Joi dimineață, în Gaza s-au semnalat explozii și fum, dând de înțeles că operațiunile armatei israeliene continuă chiar dacă s-ar putea ca, în curând, să intre în vigoare un armistițiu.

