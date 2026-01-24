Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a fost împușcat de agenți federali, sâmbătă dimineață, 24 ianuarie, în Minneapolis, în contextul operațiunilor federale de imigrație desfășurate în Minnesota, potrivit relatărilor presei americane.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a condamnat incidentul și a cerut administrației Trump să oprească operațiunile și să retragă agenții federali din stat, descriind episodul drept „îngrozitor” și „sătul” de ceea ce el numește escaladarea violenței în timpul acțiunilor de aplicare a legii în materie de imigrație, relatează Associated Press și Reuters.

Ce se știe, deocamdată, din surse publice: Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a susținut că persoana împușcată ar fi avut asupra sa o armă de foc și încărcătoare, instituția distribuind și o fotografie cu arma pe care afirmă că a fost găsită la fața locului. În același timp, în mediul online circulă un video care pare să surprindă o altercație la sol între mai mulți agenți și bărbat, urmată de mai multe focuri de armă; materialul nu clarifică însă secvența completă a faptelor și nici dacă a existat un pericol iminent în momentul tragerii.

Ce rămâne neconfirmat oficial în acest moment este identitatea victimei; de asemenea, există relatări divergente despre agenția exactă implicată (în spațiul public apar referiri la structuri din DHS precum ICE/CBP), iar ancheta privind circumstanțele tragerii este în desfășurare.

Cazul Renée Good și clima de tensiune

Incidentul din 24 ianuarie are loc la mai puțin de trei săptămâni după moartea lui Renée Good, o femeie de 37 de ani împușcată pe 7 ianuarie în Minneapolis de un ofițer federal în cadrul unei operațiuni de imigrație — caz care a declanșat proteste și o presiune publică puternică pentru transparență. Medicul legist din comitatul Hennepin a stabilit ulterior că decesul ei a fost o omucidere, cu „multiple plăgi prin împușcare”, conform relatărilor presei.

Pe acest fundal, oficialii locali avertizează că repetarea incidentelor armate în cadrul operațiunilor federale riscă să adâncească ruptura de încredere între comunitate, autoritățile locale și agențiile federale, în timp ce guvernatorul și alți lideri cer explicații publice și reguli clare de intervenție.