Geniul mașinăriei de finanțare islamiste rezidă în abilitatea ei de a exploata granițele deschise și sistemele bancare ale lumii libere, scrie „The Jerusalem Post” (Israel) într-un articol care descrie una dintre modalitățile de finanțare a Hamas.

Totul începe cu o monedă lăsată să cadă într-o cutie a milei plasată într-o piață aglomerată din Genova - sau poate cu o donație online a unui om bine intenționat din Amsterdam care e convins că prin acest gest tocmai le-a cumpărat lapte unor orfani. Dar de terminat se termină într-un tunel igrasios de sub Khan Yunis [în Fâșia Gaza - n.trad.] cu un teanc de bancnote înmânat familiei unui terorist sinucigaș.

Au trecut decenii de când Occidentul se tot autoamăgește cu ficțiunea consolatoare dar primejdioasă că s-ar putea face distincție între aripile „politică” și „militară” ale mișcărilor islamiste și, în consecință, că „ajutorul umanitar” trimis în Gaza ar putea, nu se știe cum, să ocolească pumnul de fier al Hamasului. Am reușit să ne auto-convingem că nu trebuie decât să-i scriem un cec ONG-ului potrivit și banii noștri vor merge să-i hrănească pe flămânzi, iar nu o mașinărie de război.

Procurorii anti-mafie ai Italiei au arestat pe 27 decembrie nouă indivizi având legături cu un birou de arhitectură din Genova administrat de un anume Mohammad Hannoun, președintele „Asociației Caritabile de Solidaritate cu Poporul Palestinian” (ABSPP). E de multă vreme un personaj de seamă al cercurilor pro-palestiniene din Europa. E acel gen de om care se îmbracă la costum, se întâlnește cu politicieni și știe să vorbească limbajul drepturilor omului. Dar, potrivit anchetatorilor, el e concomitent și arhitectul unei rețele masive de finanțare a terorismului, care a delapidat milioane de euro pentru a le așeza direct în mâinile căpeteniilor războinice ale Hamasului.

„Triangulația” - arhitectura imposturii

Geniul mașinăriei de finanțare islamiste rezidă în abilitatea ei de a exploata granițele deschise și sistemele bancare deschise ale lumii libere. Ancheta Italiei a descoperit o metodă de spălare a banilor pe care procurorii au numit-o „triangulație”.

Schema funcționează prin exploatarea diferențelor dintre jurisdicțiile europene. Dacă Hannoun ar fi transferat direct jumătate de milion de euro din contul asociației caritabile din Genova către o entitate din Gaza cunoscută a fi controlată de Hamas, atunci semnalele de alarmă ale sistemului bancar mondial s-ar fi declanșat imediat. Tranzacția ar fi blocată, iar conturile implicate înghețate.

Dar rețeaua făcea în schimb un joc similar cu al firmelor-fantomă. Banii colectați în Italia nu erau trimiși direct spre Gaza; erau plimbați pe rute ocolitoare, prin toată Europa. Banii treceau de la ABSPP din Italia la asociații partenere de prin Olanda, Franța ori Regatul Unit. Pentru funcționarii bancari însărcinați să verifice legalitatea transferurile păreau a fi unele de rutină în circuitul intern obișnuit al ONG-urilor europene - plicticoase, legitime și neproblematice.

Odată banii „spălați” prin această etapă a rotației europene, prin care sursa lor inițială se pierdea, ei erau direcționați spre Gaza. Când banii ieșeau iarăși la lumină păreau deja suficient de curați pentru a putea intra în economia locală, distribuiți adesea sub formă de numerar ori prin intermediul rețelelor informale („hawala”) unor organizații pe care Israelul le-a scos demult în afara legii, cum ar fi de pildă Societatea Al-Salah.

De la Genova la o căpetenie războinică

Destinatarii acestor sume „caritabile” nu erau copiii înfometați ale căror fotografii apar pe pliantele publicitare. Anchetatorii italieni au identificat destinatari specifici care se foloseau efectiv de bani, de exemplu Osama Alisawi, fost ministru al transporturilor în guvernul Hamas din Gaza.

Ancheta a descoperit că banii erau anume rezervați pentru plata familiilor de „martiri” - adică teroriștii sinucigași cu bombă sau alte tipuri de teroriști care au murit în tentativa lor de a ucide israelieni. În economia pervertită a jihadului, acesta constituie un plan de pensii pentru recompensarea omorului, încurajându-i pe tinerii palestinieni să moară pentru ca familiile lor să capete garanția că după moartea lor vor fi întreținute de donatorii europeni.

Cifrele sunt stupefiante. Italienii estimează că numai această celulă le-a transferat teroriștilor peste 7 milioane de euro. Dar cea mai gravă e statistica „scurgerilor”. Procurorii apreciază că 71% din suma totală strânsă pentru „cauze umanitare” de această rețea a fost deturnată direct pentru satisfacerea nevoilor militare și strategice ale Hamasului.

Mitul unui front „civil”

Dosarul acesta expune minciuna fundamentală din inima curentului islamist modern din Occident: distincția dintre „dawa” (ajutoare sociale cu rolul de a converti indivizi la islam) și jihad („războiul sfânt”). În viziunea islamistă despre lume ele constituie unul și același lucru. Cantina socială e menită a recruta teroriști; asociațiile caritabile finanțează construcția de tuneluri; ONG-urile „umanitare” le asigură islamiștilor o fațadă diplomatică.

Departamentul Trezoreriei SUA e perfect conștient de modul în care funcționează aceste rețele. De fapt America îi sancționase pe Hannoun și asociația lui cu doar câteva luni în urmă, identificându-i drept noduri esențiale în rețeaua mondială de finanțare a Hamasului.

Uniunea Binelui, confederația care reunește asociații de acest gen, fusese desemnată de ani buni de către SUA entitate de finanțare a terorismului. Însă ideologia care constituie motorul acestei mașinării - anume cea care afirmă că asasinarea de evrei este o formă de „rezistență” care merită să fie sprijinită prin donații - înflorește nestânjenită în campusurile universitare [aici noul guvern a început totuși să ia măsuri - n.trad.] și în lumea ONG-urilor din America. Vedem în continuare aceeași retorică, aceleași steaguri și, probabil, aceleași fluxuri de bani ascunzându-se în spatele scutului libertăților civice pentru a finanța nimicirea statului evreu.

Arestarea lui Hannoun este o victorie, dar e numai o picătură în ocean.

Sursa: Rador Radio România