Un general rus a fost ucis luni dimineață într-o explozie de mașină în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Investigații Rus, adăugând că investighează o posibilă legătură cu Ucraina.

„O bombă plasată sub șasiul unei mașini a fost detonată în dimineața zilei de 22 decembrie (...) la Moscova, iar generalul Fanil Sarvarov, șeful Departamentului de Instruire Operațională al Statului Major General rus, a murit din cauza rănilor suferite”, a relatat agenția de știri rusă TASS, citând-o pe Svetlata Petrenko, purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații rus, care a adăugat că autoritățile suspectează implicarea serviciilor de informații ucrainene în atac. Cu puțin timp înainte, au apărut rapoarte despre o explozie a unei mașini în curtea unei clădiri din sudul Moscovei.

Anchetatorii ruși, relatează TASS, evaluează mai multe teorii despre crimă, una dintre acestea sugerând că „atacul a fost organizat de serviciile speciale ucrainene”. O anchetă este în desfășurare la locul exploziei. „Martorii oculari sunt interogați, iar imaginile de pe camerele de supraveghere sunt examinate”, a declarat Petrenko, purtătoare de cuvânt a Comitetului de Investigații.

Militarul ucis, Fanil Sarvarov, în vârstă de 56 de ani, director al departamentului de instruire operațională al Statului Major General al Armatei, a fost decorat cu gradul de general-locotenent chiar de către președintele Vladimir Putin în mai 2024, relatează TASS.

„Rusia rămâne pe deplin angajată în realizarea păcii în Ucraina”, a declarat trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, la sfârșitul întâlnirilor lor de weekend de la Miami. „Rusia apreciază profund eforturile și sprijinul Statelor Unite pentru rezolvarea conflictului ucrainean și restabilirea securității globale”, a adăugat oficialul, fără a specifica dacă s-au înregistrat progrese în cadrul discuțiilor.

Între timp, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, a sugerat că următoarea întâlnire dintre delegațiile rusă și americană privind Ucraina ar putea avea loc la Moscova.

„Mulțumesc, Miami. Data viitoare: Moscova”, a scris Dmitriev pe pagina sa de X, însoțind postarea cu o fotografie în care purta un tricou cu sloganul „Data viitoare la Moscova" și semnătura lui Putin. Pe 15 august, în Alaska, liderul rus i-a sugerat în engleză omologului său american, Donald Trump, că următoarea întâlnire va avea loc la Moscova. La o conferință de presă comună pentru a rezuma rezultatele summitului de la Anchorage, președintele american a declarat că așteaptă cu nerăbdare să-l revadă curând pe liderul rus. „Data viitoare la Moscova?”, a răspuns Putin, zâmbind.

Dmitriev a încheiat duminică seară două zile de discuții cu Statele Unite pe tema Ucrainei și a plecat din Miami.

Sursa: Rador Radio România