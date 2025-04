Președintele american a anunțat miercuri că va impune tarife de cel puțin 10% la toate importurile în SUA, cu rate mai mari pentru zeci de țări, inclusiv cele din UE (20%) și China (34%). Potrivit presei europene, prejudiciile economic vor fi mari.

„Ai fi crezut că ești pe platourile de filmare ale emisiunii concurs de televiziune Jeopardy! sau The Price Is Right /Prețul corect/” la Casa Albă”, ironizează „The Guardian”, scrie „Courrier International” (Franța). Cu un tabel uriaș de cifre în mână, președintele american, Donald Trump, a trecut în revistă miercuri, 2 aprilie, taxele vamale grele pe care a decis să le impună lumii, vizând în special Asia și Uniunea Europeană. „Câștigătorul? Trump, desigur. Învinșii? Toți ceilalți”, rezumă cotidianul britanic. „Țara noastră a fost jefuită, jefuită, violată și devastată de națiunile apropiate și îndepărtate, aliați și inamici deopotrivă”, a spus Donald Trump, înainte de a-și prezenta lista partenerilor comerciali afectați. Ofensiva protecționistă a republicanului implică o taxă vamală de import minimă suplimentară de 10% pentru toate țările și creșterea tarifelor pentru toate țările considerate ostile comercial.

Mărfurile UE vor fi astfel supuse unui impozit de 20%. Procentele au fost stabilite la 24% pentru Japonia, 26% pentru India și 46% pentru Vietnam. Factura este deosebit de pipărată pentru China, ale cărei produse vor fi supuse unei noi taxe de import de 34%, în plus față de taxele vamale suplimentare de 20% deja implementate de administrația Trump.

Regatul Unit, care negociază un acord comercial bilateral cu Statele Unite, „scăpă” de „ce e mai rău”, cu o rată minimă de 10%, notează „The Times”.

Nici Rusia, nici Coreea de Nord nu sunt pe lista lui Trump. Un oficial american a spus că absența este legată de faptul că cele două țări nu mai sunt parteneri comerciali semnificativi.

„Război comercial spectacol”

„Anunțurile lui Trump depășesc orice așteptări”, estimează „Süddeutsche Zeitung”, calificându-le drept „război comercial spectacol”. „În ultimele zile, Casa Albă părea să ia în considerare două opțiuni. Prima era să impună taxe vamale” de 20% „la toate importurile străine, indiferent de țara lor de origine sau de tipul de mărfuri implicate”, amintește cotidianul bavarez. A doua opțiune era să vizeze anumite țări. În cele din urmă, „Trump a optat pentru o combinație a ambelor”, conchide ziarul.

„Un întreg sistem comercial, așa cum a fost construit după cel de-al doilea război mondial, este vizat de acest val de tarife”, notează „Le Soir”. Potrivit cotidianului, clauza „națiunii celei mai favorizate”, acest „principiu fundamental pentru Organizația Mondială a Comerțului (OMC) care asigură că taxele vamale sunt identice pentru toate statele, cu excepția cazului acordurilor de liber schimb”, este astfel „atacată în mod ciudat”.

„Avem serioase îngrijorări cu privire la conformitatea” tarifelor vamale americane „cu regulile OMC și cu acordul comercial dintre Japonia și Statele Unite”, a reacționat joi purtătorul de cuvânt al guvernului japonez.

„Daune grave pentru economie”

Presa europeană este îngrijorată de consecințele economice grave pe care le-ar putea produce aceste taxe vamale grele. „Ce spun toate manualele este că, pe termen lung, Trump tocmai și-a tras un glonț în picior și, făcând asta, tocmai a tras un glonț în piciorul economiei mondiale”, analizează Claudi Perez, jurnalist la „El País”. „Creșterile tarifelor […] vor perturba lanțurile valorice, vor provoca inflație, vor întârzia deciziile de cumpărare și investiții și, în cele din urmă, vor provoca daune grave economiei, care în Statele Unite dă deja primele semne pentru ceea ce pare a fi o criză autoindusă”, notează el.

În opinia jurnalistului, „una dintre cele mai deschise economii din lume declară un fel de autarhie. Analiștii prevăd tensiuni enorme și mișcări tectonice: ordinea geo-economică globală se schimbă sub ochii noștri și, la nivel global, nu există nicio îndoială că pagubele vor fi genearalizate”.

Cu această ofensivă protecționistă, „Donald Trump vrea o întoarcere la America de dinainte de 1930”, estimează „La Stampa”. Miercuri, președintele republican a spus lumii „ce vrea America să fie: puternică, închisă, bogată și singură. Împotriva tuturor, dacă trebuie. Binevoitoare (poate) față de cei care se supun”.

UE și Statele Unite „aproape pe picior de egalitate”

Joi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că europenii sunt „gata să reacționeze” și lucrează deja la „un nou set de contramăsuri” în cazul în care negocierile cu administrația americană, dorite de UE, ar eșua.

Potrivit „La Stampa”, UE are „o putere de foc și o dimensiune a pieței care îi permit să trateze cu Statele Unite aproape pe picior de egalitate”. Cei Douăzeci și șapte „trebuie să-și acorde timp să asimileze taxele vamale anunțate ieri și să dezvolte cele mai eficiente și mai incisive contramăsuri posibile”, estimează ziarul. Trebuie să „negociăm?”, se întreabă „La Stampa”. „Trebuie să încercăm, cu siguranță, să deschidem un dialog comercial cu Washington, ținând cont, totuși, de faptul că 'fortăreața' tarifară americană este destinată să rămână în picioare și că obiectivul de a restabili o relație completă de liber schimb cu Statele Unite ale lui Donald Trump este iluzoriu. Nu corespunde viziunii sale despre America”.

