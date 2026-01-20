Renunțând la orice aparență de conducere morală, Trump se pregătește pentru noul câmp de luptă. Strategia sa de Securitate Națională ar putea fi atât simptomul, cât și foaia de parcurs a unui declin lent, scrie editorialistul „El Mondo” (Spania).

Fortificarea emisferei vestice, consideră președintele, este pasul fundamental într-o luptă care va necesita resurse militare și nucleare masive, acumularea de resurse pentru consumul intern și strangularea adversarului, controlul rutelor și lanțurilor de aprovizionare și puterea de foc a marilor corporații în domeniul datelor și al tehnologiei de vârf.

Președintele a ales această cale pentru a înfrunta răscrucea în care Statele Unite au fost prinse ani de zile. Cum să-și mențină avantajul într-o lume mult mai complexă decât cea din timpul Războiului Rece, cu puteri regionale nealiniate și confruntându-se cu un rival – China – mai dificil decât toți cei de până acum?

După al Doilea Război Mondial, Statele Unite au sedus vecinii URSS și au atras o mare parte din Europa. În loc să colonizeze teritorii, au ales să creeze alianțe, să cultive dependențe și să dezvolte o prezență militară globală impunătoare. Au conceput reguli și organizații internaționale care i-au permis să activeze puncte de blocaj financiar și economic. Aceste instrumente nu mai sunt la fel de eficiente. Slăbiciunile lor au fost expuse în timpul președinției lui Joe Biden, după invadarea Ucrainei. Sancțiunile împotriva Moscovei nu au reușit să țină cont de fluxul de petrol rusesc către India, China sau Turcia, nici de ambiguitatea strategică a Braziliei sau New Delhi. Abordarea de izolare care a funcționat împotriva URSS nu mai este la fel de eficientă într-o lume din ce în ce mai puțin occidentală, unde legătura europeană slăbește, cu sisteme de asistență socială de invidiat, dar cu o pondere militară, economică și demografică în scădere.

Astfel că Trump adoptă o cale diferită. Își consolidează puterea. Își prioritizează interesele în Groenlanda și Panama cu prețul dezmembrării celor mai strânse alianțe, în timp ce deleagă securitatea partenerilor săi din regiuni precum Ucraina, unde consideră că nevoile sale vitale nu sunt în joc. Dacă în al doilea deceniu al secolului XXI Statele Unite și-au afirmat reorientarea către Pacific, iar în al treilea au pus capăt desfășurărilor militare pe scară largă, cum ar fi cele din Irak și Afganistan, acum Trump conduce o fază revoluționară: protecționism și naționalism industrial în străinătate și un regres democratic în țară.

Dincolo de simpla satisfacere a nevoilor sale fundamentale, Washingtonul a abandonat sarcina de a construi o viziune asupra lumii. Fără un scop global, fără un proiect puternic, niciun imperiu nu își poate menține fațada mult timp. S-ar putea argumenta că, în ultimele opt decenii, Statele Unite și-au folosit adesea idealurile ca pe o deghizare, căutând dominația ascunzându-se în spatele unor argumente nobile, cum ar fi extinderea democrației și a drepturilor omului. Dar chiar presupunând că acestea ar fi un instrument, ar fi o capcană necesară. Este esențial să ai o viziune pentru a guverna. Fără ea, tot ce rămâne este lupta brutală pentru supraviețuire.

Sursa: Rador Radio România