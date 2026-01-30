Un judecător federal american a interzis miercuri administrației Trump să rețină refugiați care nu au încă statut de rezident permanent, dar care locuiesc legal în statul Minnesota, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

În decizia sa publicată miercuri și pe care a consultat-o AFP, judecătorul federal John Tunheim a declarat că administrația poate continua „aplicarea legală a legilor privind imigrația” și revizuirea statutului de refugiat. Cu toate acestea, trebuie să facă acest lucru „fără a aresta sau reține” aceste persoane care sunt admise legal în Statele Unite. Prin urmare, judecătorul a ordonat eliberarea refugiaților aflați în prezent în această situație.

Donald Trump a trimis un număr mare de agenți federali anti-imigrație în Minnesota. Iar în ianuarie, autoritățile federale au lansat un program de reexaminare a statutului juridic a aproximativ 5.600 de refugiați din acest stat cu înclinații democrate, care încă nu au primit cartea verde.

„Refugiații au dreptul să se afle în Statele Unite, dreptul la muncă, dreptul de a trăi în pace și, mai presus de toate, dreptul de a nu fi supuși fricii de a fi arestați și deținuți fără mandat sau motiv în casele lor, în timp ce participă la slujbe religioase sau în timp ce merg la cumpărături”, a argumentat judecătorul.

„America servește drept refugiu pentru libertățile individuale într-o lume prea adesea plină de tiranie și cruzime. Abandonăm acest ideal atunci când ne supunem vecinii fricii și haosului”.

Ordonanța prevede ca orice refugiat reținut în așteptarea revizuirii statutului său să fie „eliberat imediat”. Se menționează că acești refugiați „au fost supuși unor verificări riguroase ale antecedentelor și unei verificări” de către mai multe agenții federale înainte de a li se acorda permisiunea de a veni în Statele Unite.

ICE – aspru criticat de instanțe

Un alt judecător a criticat aspru poliția de imigrare și nerespectarea ordinelor judecătorești. „ICE nu își face propriile legi”, a scris judecătorul federal șef din Minnesota, Patrick Schiltz, într-o hotărâre consultată de AFP.

Judecătorul l-a convocat vineri în instanță pe directorul interimar al ICE, Todd Lyons, în cazul unui bărbat ecuadorian a cărui eliberare fusese dispusă de instanțe, dar care era încă în detenție două săptămâni mai târziu.

În cele din urmă, agenția l-a eliberat, iar audierea programată a fost anulată.

Însă „acest lucru nu pune capăt îngrijorărilor instanței”, a remarcat judecătorul, care a considerat „probabil ca ICE să fi încălcat mai multe ordine judecătorești în ianuarie 2026 decât au făcut unele agenții federale în întreaga lor existență”.

Sursa: Rador Radio România