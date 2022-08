Roizman, un fost primar extrem de popular al orașului Ekaterinburg, din apropierea Munților Urali, a înfruntat poliția cu calm în timp ce era scos din locuință, după cum reiese dintr-o filmare de la fața locului, relatează The New York Times.

Reporterilor care așteptau în fața apartamentului său, el le-a spus că este arestat, practic, pentru o singură frază: "războiul din Ucraina”. "Spun asta peste tot ", a declarat el. Referindu-se la arestarea sa, el a subliniat: "Știm cu toții ce e de știut despre țara noastră. Nimic nu e nou".

În conformitate cu legea pe tema cenzurii, semnată de președintele Vladimir Putin în luna martie, lege care a făcut o infracțiune din a spune că războiul din Ucraina este un război sau o invazie, Roizman poate fi acum condamnat la trei ani închisoare. Kremlinul afirmă că este vorba despre o "operațiune militară specială”. Legea a dus la pedepsirea a mii de critici, cei mai mulți trebuind să plătească o amendă, dar unii au fost condamnați la închisoare.

Printre cei vizați de această lege se numără câțiva reprezentanți marcanți ai opoziției, precum Ilia Iașin și Vladimir Kara-Murza, amândoi condamnați la închisoare după ce au continuat să provoace agitație în Rusia împotriva războiului, în timp ce alți activiști au fugit din țară. Roizman a hotărât și el să rămână, susținând că nu va ieși "nici măcar cu un milimetru” afară din țara sa, pronunțându-se împotriva invaziei atât în interviuri, cât și în postări de le Twitter.

Arestarea lui Roizman este cel mai recent semnal care dovedește că, în Rusia, toți protestatarii împotriva războiului au fost scoși în afara legii. Analiștii susțineau de mai multă vreme că autorităților le-ar fi teamă "să sară la gâtul”, carismaticului Roizman, în vârstă de 59 de ani, din cauza popularității de care se bucură în Ekaterinburg, unul dintre cele mai mari orașe din Rusia. În afara faptului că s-a pronunțat împotriva Kremlinului, el a colectat bani pentru copii, a deschis un muzeu de icoane, avea ore regulate de audiență și făcea jogging alături de susținători și de jurnaliști.

Dar, dat fiind războiul și dată fiind teama lui Putin de un eventual protest al populației, se pare că actualele calcule ale Kremlinului s-au schimbat."Cel mai rău lucru este să constați brusc că în jurul tău e mult rău, că răul acela câștigă și că e susținut”, declarase Roizman într-un interviu de săptămâna trecută, cu milioane de vizualizări pe YouTube. "Răul nu poate câștiga decât atunci când e mână în mână cu minciuna”.

Sursa: RADOR

Putin's punishers brutally detain people who took to the streets in support of Yevgeny Roizman in #Yekaterinburg. pic.twitter.com/3SnuZmUnzO