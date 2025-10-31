După mai mulți ani fără nicio întâlnire, liderii american și chinez s-au întâlnit în sfârșit, scrie „Le Point” (Franța), într-un articol semnat de Julie Malo.

Nu se mai văzuseră din 2019. După câteva luni de tensiuni pe fondul unui război comercial, conducătorii celor mai mari două economii ale lumii s-au întâlnit joi, 30 octombrie. Și se pare că Donald Trump și Xi Jinping au ajuns la un acord asupra mai multor chestiuni în timpul acestei întâlniri, care a avut loc cu ocazia reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Înainte de întrevedere președintele Statelor Unite anunțase deja că se așteaptă la o întâlnire „foarte reușită”. El a adăugat: „China și Statele Unite își pot asuma împreună responsabilitățile de mari puteri și pot lucra împreună pentru a realiza proiecte mai ambițioase și concrete pentru binele ambelor țări și al întregii lumi”. Donald Trump a vorbit în detaliu despre întâlnire abia după ce s-a îmbarcat la bordul Air Force One, în fața jurnaliștilor prezenți. Potrivit lui, a fost „un mare succes”.

Pământuri rare

Subiectul a fost foarte sensibil. China exercită un cvasi-monopol asupra pământurilor rare, aceste minerale esențiale pentru noile tehnologii, electronică, mașini electrice și industria de apărare – reprezentând peste 60% din mineritul global și 92% din rafinare, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Cele două țări au ajuns la un acord pe un an privind furnizarea de pământuri rare: „Acordul privind pământurile rare este acum încheiat și este valabil pentru întreaga lume”, a asigurat Donald Trump, precizând că textul va fi renegociat în fiecare an.

Taxe vamale și soia

Înainte de întâlnire, Donald Trump lansase deja ideea reducerii tarifelor americane impuse Chinei pentru presupusul ei rol în devastarea provocată de traficul cu fentanil în Statele Unite, potrivit Washingtonului. Ideea a fost acum finalizată: Donald Trump a fost de acord să reducă aceste tarife de la 20% la 10%.

Trump a salutat „soluționarea” disputei și a asigurat că China va achiziționa imediat volume substanțiale de soia și alte produse agricole din Statele Unite. Reamintim că fermierii americani se bazează în mare măsură pe China pentru vânzările lor de soia, dar țara și-a înghețat importurile din cauza războiului comercial.

Războiul din Ucraina

A fost abordat și subiectul războiului din Ucraina. Donald Trump a indicat că Washingtonul și Beijingul vor „colabora” pe această temă: „Ucraina a fost discutată foarte intens. Am vorbit despre ea mult timp și amândoi vom lucra împreună pentru a vedea dacă putem obține ceva”.

Un punct însă nu a fost abordat: „Taiwanul nu a fost niciodată menționat. Acest subiect nu a fost discutat”, a declarat Donald Trump. Cu toate acestea, Statele Unite sunt cel mai puternic susținător al insulei, în timp ce China revendică suveranitatea asupra ei.

Donald Trump a anunțat totuși că se va întoarce în China în aprilie 2026 pentru noi discuții: „Voi fi în China în aprilie și [Xi Jinping] va veni aici la scurt timp după aceea, fie în Florida, Palm Beach sau la Washington”. El a adăugat: „Am finalizat multe puncte” în timpul acestei întâlniri, descriindu-l pe președintele chinez drept „un conducător remarcabil al unei țări foarte puternice”.

