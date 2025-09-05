Președintele rus a confirmat că a discutat cu liderul chinez despre longevitate: „Cu metodele moderne, viața activă va fi prelungită într-un mod diferit”, scrie „20 Minutos” (Spania).

Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au discutat miercuri despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani și chiar să atingă nemurirea, potrivit unui microfon de fundal, în timp ce se îndreptau spre podiumul paradei militare din Piața Tiananmen. „Înainte, oamenii rareori trăiau până la 70 de ani, dar astăzi se spune că la 70 de ani ești încă un copil”, a fost auzit spunând interpretul care traducea remarcile lui Xi către Putin în limba rusă, într-o emisiune de televiziune chineză distribuită de Bloomberg.

Răspunsul președintelui rus, tradus în chineză mandarină, a fost: „Datorită dezvoltării biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în mod constant, iar oamenii se pot simți mai tineri și chiar pot atinge nemurirea”. La aceasta, Xi a răspuns că „previziunile indică faptul că în acest secol va exista posibilitatea de a trăi până la 150 de ani”.

Într-o conferință de presă transmisă în direct de televiziunea de stat rusă, liderul de la Kremlin a confirmat că el și Xi au vorbit despre longevitate. „Da, când am participat la paradă, președintele Xi a vorbit despre asta”, a răspuns Putin când a fost întrebat despre acest subiect. El a adăugat că fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi, care a murit în iunie 2023, „a ridicat în mod activ” subiectul longevității.

„Ei bine, da, metodele moderne de vindecare, medicina și chiar toate tipurile de intervenții chirurgicale legate de înlocuirea organelor permit umanității să spere că viața activă va fi prelungită într-un mod diferit față de cum este astăzi”, a rezumat președintele rus.

