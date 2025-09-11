Un oficial central-european de origine maghiară al unei organizații non-guvernamentale (ONG), cu sediul în SUA, a cerut, marți, Congresului american să impună sancțiuni împotriva Ungariei în cadrul unei audieri în parlamentul american, la Washington.

La audierea Comisiei pentru Drepturile Omului din Congres, directorul regional pentru Europa Centrală al Fondului Marshall German, Dániel Hegedüs, a propus măsuri împotriva Ungariei, Slovaciei și Bulgariei din cauza legilor, respectiv proiectelor de lege care reglementează funcționarea organizațiilor societății civile, informează MTI (Ungaria).

În opinia sa, legile celor trei țări ale Uniunii Europene fac din diferențele de opinie politică un subiect de răspundere juridică.

Dániel Hegedüs a îndemnat Congresul SUA să condamne Ungaria, Slovacia și Bulgaria din cauza legilor care fac referire la organizațiile societății civile, și i-a încurajat pe membrii Congresului Statelor Unite să se deplaseze în țările amintite și să se întâlnească personal cu liderii organizațiilor repective.

Potrivit expertului, care lucrează ca director al Fondului Marshall German pentru Europa Centrală, legislativul american ar trebui să exercite presiuni asupra Departamentului de Stat al SUA în vederea „restabilirii sprijinului financiar al SUA pentru societatea civilă independentă și mass-media liberă din Ungaria, Slovacia și Bulgaria” și, eventual, în oricare stat membru al Uniunii Europene și NATO care adoptă legi care vizează ONG-urile. Dániel Hegedüs a îndemnat, de asemenea, membrii Congresului să inițieze sancțiuni în temeiul așa-numitei Legi Magnitsky împotriva legiuitorilor ungari, slovaci și bulgari – dacă va fi adoptată în Bulgaria – care susțin oficial măsurile legislative privind ONG-urile.

În cadrul audierii, jurnalistul, profesorul universitar american Michael Shellenberger a considerat că a critica doar anumite țări ridică suspiciuni de părtinire. El a declarat că România nu a fost menționată în lista deficitelor democratice, unde unui potențial candidat la președinție i s-a interzis să candideze, la fel cum în Franța și Brazilia candidatul cel mai popular în prezent nu poate candida la următoarele alegeri, în timp ce în Germania unui potențial candidat la Primărie i s-a interzis să candideze.

La audierea Comisiei pentru Drepturile Omului Tom Lantos din cadrul Congresului a luat cuvântul, printre alții, și raportorul special al ONU, Gina Romero.

Sursa: Rador Radio România