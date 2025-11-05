Până acum am asistat la patru alegeri pentru funcția de primar în New York, însă nu am mai văzut așa ceva. „Uraganul Zohran Mamdani”: ceva impresionant. Date fiind estimările unei prezențe ridicate la vot, am profitat de opțiunea votului anticipat.

Dar chiar și așa, sâmbătă, cu trei zile înainte de ziua alegerilor, am stat la o coadă lungă la secția de votare, notează reporterul publicației italiene „Il Corriere della Sera”. Înainte să ajung acolo, am trecut pe stradă pe lângă grupuri de voluntari ai campaniei sale: tineri, multietnici, entuziaști și zâmbitori. Acest tânăr de 34 de ani, de origine indo-ugandeză, a declanșat un efect generațional. Tinerii din America sunt un electorat mobil și imprevizibil: au fost adesea absenți, iar în 2024, s-au îndreptat spre Donald Trump. Însă mitingurile lui Mamdani lasă clar de înțeles că aceasta este alegerea „lor”.

Primarul musulman

Acești tineri și tinere sunt armata în marș care promite un eveniment istoric: alegerea primului primar musulman. În orașul martir al zilei de 11 septembrie, când în atacul Al-Qaeda au murit trei mii de nevinovați. În cea mai mare metropolă evreiască din afara statului Israel. Primari musulmani există deja în unele orașe occidentale, cum ar fi Londra și Rotterdam; iar în Statele Unite, în câteva municipalități din Michigan. Însă New York-ul este special, iar dacă sondajele vor fi confirmate, impactul global va fi unic.

Primarul orașului New York ar deveni primul politician care s-a ridicat din Generația Gaza pentru a ajunge într-o poziție de această importanță și vizibilitate.

Dincolo de originile, religia și poziția sa pro-palestiniană, Mamdani are o agendă „socialistă”: în inima capitalismului global, la sediul Wall Street.

Acesta este un alt motiv pentru care tinerii se simt în centrul unei revoluții. Ca să găsesc o atmosferă atât de entuziasmată, trebuie să mă întorc în 2008, la criza creditelor ipotecare subprime și la primele alegeri ale lui Barack Obama. Astăzi, cea mai mare criză, mai gravă decât creditele ipotecare, este președinția lui Trump. Baza electorală a lui Mamdani este convinsă că victoria sa va oferi cel mai puternic răspuns posibil trumpismului.

Chirii și evacuări

Când vom cunoaște rezultatul, dacă pronosticurile vor fi confirmate, va fi momentul să luăm în considerare fezabilitatea programului său radical: înghețarea chiriilor și a evacuărilor, grădinițe, școli și îngrijiri gratuite, transport public gratuit și supermarketuri administrate de oraș pentru a combate costul ridicat al vieții. În federalismul american, primarul are puteri vaste: este șeful poliției, administrează școlile și se bucură de o autonomie fiscală extinsă. Programul lui Mamdani nu este pur și simplu un manifest ideologic; „socialismul din New York” are potențialul de a deveni realitate. Mulți tineri văd posibilitatea reală ca această metropolă să devină laboratorul „lor”, locul în care prinde contur o altă Americă. La nivel națională este deja în desfășurare o dezbatere cu privire la faptul dacă linia Mamdani este viitorul întregului Partid Democrat. Un prieten de-al meu, și el cu dublă cetățenie, Carlo Invernizzi, analizează succesul lui Mamdani cu o abordare „științifică”, deoarece predă Științe Politice la Universitatea Columbia și la City College.

Invernizzi observă că mesajul campaniei sale a fost „excepțional de disciplinat”, concentrându-se pe tema dominantă: „costul ridicat al vieții și, în special, dificultatea accesului la locuințe”. Dar simte deja începuturile de neliniște în rândul studenților săi. Pe măsură ce victoria se apropie, Mamdani a început să se întâlnească cu toate figurile puternice ale orașului, în special cu bancherii, care promit să-l „ajute”. Cei mai perspicace dintre ei văd același risc ca în cazul Obama, care a început ca un revoluționar, după care a devenit mult mai moderat și înclinat spre compromisuri. Dar acestea vor fi scenariile de după. Între timp, New York-ul se bucură de atenția mondială și de o așteptare neliniștitoare.

Sursa: Rador Radio România