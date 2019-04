Știri din capitalele Europei, strânse de redacțiile regionale ale EURACTIV.

BUDAPESTA:

Ungaria nu are de gând să relaxeze legislația privind universitățile internaționale, în pofida presiunilor UE și a ofertei Germaniei de a media disputa privind Universitatea Central Europeană (CEU), finanțată de miliardarul american de origine maghiară George Soros.

„Nu s-a schimbat nimic în opiniile noastre fundamentale”, a spus Zoltan Kovacs, un purtător de cuvânt al guvernului. „Nu vom schimba legile și regulamentele referitoare la educația superioară din Ungaria”, a adăugat el.

Rămânerea CEU în Budapesta este una dintre condițiile puse de candidatul popularilor la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, pentru ca Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, să rămână în PPE. Pentru moment, Fidesz este suspendat din PPE.

Universitatea Central Europeană își va muta sediul în Austria, din septembrie, din cauza interdicției de a emite diplome recunoscute în SUA. Guvernul Bavariei și Universitatea Tehnică din Munchen și-au oferit, în urma inițiativei lui Manfred Weber, asistența pentru a permite CEU să continue să emită diplome internaționale.

Un oficial al guvernului maghiar a spus că Budapesta consideră participarea bavareză în sectorul educației din Ungaria drept „o mișcare care construiește încredere”. Balasz Orban, secretar de stat al cabinetului condus de Viktor Orban, a spus că guvernul este gata să examineze posibilitatea emiterii de diplome recunoscute de SUA și Germania, precum și de Ungaria, dar a reiterat că toate universitățile trebuie să respecte legislația ungară care nu va fi modificată. (Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)

BRUXELLES

Niciodată să nu spui „niciodată”: „Obiectivul nostru rămâne să aprobăm acordul de retragere înainte de alegeri”, a declarat ambasadorul britanic în Belgia, Alison Rose, într-o dezbatere televizată. Întrebată despre posibilitatea organizării de alegeri pentru Parlamentul European, Alison Rose a replicat că guvernul va încerca să prevină o situație în care organizarea va fi necesară, dar că „nu este nimic sigur”. În ceea ce privește un al doilea referendum, ea a spus: „Niciodată să nu spui niciodată, dar Parlamentul a votat împotriva acestei variante, și nici nu am văzut o schimbare a opiniei publice în sondaje”. (Alexandra Brzozowski, EURACTIV.com)

LONDRA

Extrădarea lui Assange? Julian Assange, fondatorul WikiLeaks care a fost recent arestat de autoritățile britanice, ar trebui extrădat în Suedia, susțin peste 70 de membri ai Parlamentului de la Londra. Assange a fost investigat de autoritățile suedeze pentru acuzații de agresiune sexuală, dar ancheta a fost încheiată fără a se dispune trimiterea în judecată. Procurorii spun însă că vor reexamina cazul, însă nu au formulat o cerere de extrădare încă. În același timp, SUA a cerut încă din 2010 extrădarea lui Assange, care s-a refugiat în ambasada Ecuadorului de la Londra, de unde a fost însă expulzat săptămâna trecută. (Samuel Stolton, EURACTIV.com)

ROMA

Nervozitate în rândul 5 Stele: Sâmbătă, liderul Mișcării 5 Stele, Luigi Di Maio, a dezvăluit numele principalilor candidați ai partidului pentru alegerile europene, printre care se numără și Daniela Rondinelli, oficial al Comitetului Economic și Social European (EESC). Primele cinci locuri sunt ocupate de femei, dar care nu sunt nici membre de partid și nici nu au fost votate pe platforma internă a mișcării, astfel că decizia a fost criticată de activiștii mișcării.

Adio, Bruxelles: „Roma ar trebui să fie capitala UE”, susține Giorgia Meloni, liderul partidului naționalist Fratelli d’Italia, care s-a alăturat recent Grupului Conservatorilor (ECR). Ea a declarat că va cere o dezbatere pe această temă în viitorul She wants to bring this claim to the next European Parliament. (Gerardo Fortuna, EURACTIV.com)

VARȘOVIA

Euro? Nu, mulțumesc: Premierul Mateusz Morawiecki a spus că Polonia nu ar trebui să adopte euro, deoarece nu ar fi „în interesul țării”. „Ar trebui să ne întrebăm cine ar beneficia: Polonia sau țările care sunt azi cele mai mari beneficiare ale monedei unice”. Potrivit lui Morawiecki, intrarea în zona euro ar face economia poloneză mai vulnerabilă și ar duce la creșterea prețurilor. (EURACTIV.pl)

BRATISLAVA

În ce direcție? Un nou sondaj comandat de TV Markiza arată că 62% dintre slovaci sunt în favoarea unei politici externe pro-europene și pro-NATO, în timp ce 18% ar susține o politică mai favorabilă Moscovei. O cercetare care a utilizat o metodologie diferită a dezvăluit că Rusia a fost văzută într-o lumină pozitivă în 21% din postările făcute în social media din Slovacia, Cehia și Ungaria. (Zuzana Gabrižová, EURACTIV.sk)

PRAGA

Salvini la Praga: Tomio Okamura, președintele partidului ceh de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD), s-a întâlnit cu ministrul italian de interne Matteo Salvini la Praga pentru a discuta strategii pentru alegerile europene. Partidele naționaliste și anti-imigrație au anunțat că vor să-și unească forțele pentru a crea un grup comun în Parlamentul European. (Ondřej Plevák, EURACTIV.cz)

BUCUREȘTI

Controale la fructe: După ce șeful PSD Liviu Dragnea a comandat verificarea importurilor de fructe și legume, sute de camioane au fost blocate la granițele României. ANSVA și ANAF au verificat peste 400 de camioane și au confiscat peste 80 de tone de legume și fructe, cea mai mare parte provenind din Polonia. Au fost date amenzi în special pentru documente lipsă sau incorect completate și pentru condiții de stocare improprii. (EURACTIV.ro)

ATENA

Ambiții fotbalistice: Miniștrii sporturilor din Grecia, Serbia, Bulgaria și România au semnat un memorandum privind candidatura comună pentru organizarea Cupei Mondiale din 2030 și a Campionatului European din 2028.

Lista ND: Partidul Noua Democrație (ND/PPE) și-a prezentat lista pantru alegerile europene, care este condusă de fostul președinte al Parlamentului, dar și al partidului Vangelis Meimarakis. Sondajele estimează că ND va ieși pe primul loc în alegerile din mai și va câștiga 8 din cele 21 de mandate de eurodeputat alocate Greciei. (Theodore Karaoulanis, EURACTIV.gr)

SOFIA

Retrogradarea lui Stanișev: Consiliul Național al Partidului Socialist Bulgar (BSP) s-a revoltat împotriva liderului Kornelia Ninova și l-a pus pe Serghei Stanișev, liderul socialiștilor europeni (PES) abia pe locul cinci pe lista partidului pentru europene.

ZAGREB

Planuri pentru Schengen: Coaliția Amsterdam (ALDE) din Croația, o alianță formată din partide de opoziție, spune că are două obiective pentru Parlamentul European: o zonă Schengen mai puternică, dar și mai incluzivă, dar și controale îmbunătățite la granițele UE cu statele terțe. (Željko Trkanjec, EURACTIV.hr)