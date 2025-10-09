UNICEF avertizează că peste 64.000 de copii au fost uciși sau mutilați în Gaza în ultimii doi ani și cere un armistițiu imediat, acuzând Israelul că încalcă dreptul umanitar și condamnând tăcerea lumii în fața tragediei, relatează ANSA (Italia).

„Timp de peste 700 de zile, copiii din Gaza au fost uciși, mutilați și strămutați într-un război devastator care reprezintă un afront la adresa umanității noastre comune. Atacurile israeliene asupra orașului Gaza și a altor părți ale Fâșiei continuă. Lumea nu poate și nu trebuie să permită ca acest lucru să continue. În ultimii doi ani, conform rapoartelor, un număr uimitor de 64.000 de copii au fost uciși sau mutilați în Fâșia Gaza, inclusiv cel puțin 1.000 de nou-născuți. Nu știm câți alții au murit din cauza unor boli care puteau fi prevenite, sau sunt îngropați sub dărâmături, a declarat directoarea executivă a UNICEF, Catherine Russell.

„Foametea persistă în orașul Gaza și se răspândește spre sud, unde copiii trăiesc deja în condiții dificile. Criza malnutriției, în special în rândul sugarilor, rămâne gravă. Lunile fără hrană adecvată au cauzat daune permanente creșterii și dezvoltării copiilor”, a adăugat Russell. „Necesitatea unui armistițiu nu ar putea fi mai urgentă. Potrivit rapoartelor, de sâmbătă dimineață au fost uciși cel puțin 14 copii, în timp ce bombardamentele israeliene continuă să lovească orașul Gaza și alte zone.”

UNICEF salută „toate eforturile de a pune capăt războiului și de a stabili o cale către pace în Gaza și în regiune. Orice plan trebuie să ducă la un armistițiu, la eliberarea ostaticilor și la trecerea sigură, rapidă și nestingherită a ajutorului umanitar - prin toate punctele de trecere și rutele disponibile - în cantitățile extrem de necesare pentru toți locuitorii din Gaza, în special pentru copii”.

Dreptul internațional umanitar „este clar: facem apel la Israel să asigure protecția deplină a vieților tuturor civililor. Refuzul de a acorda asistență umanitară civililor este interzis în mod neechivoc. Principiile distincției, proporționalității și precauției trebuie să ghideze toate acțiunile militare, iar civilii care nu pot, nu vor, sau aleg să nu evacueze zonele de luptă trebuie protejați în permanență. Fiecare copil ucis este o pierdere de neînlocuit. De dragul tuturor copiilor din Gaza, acest război trebuie să se încheie acum”, conchide Russell.

Sursa: Rador Radio România