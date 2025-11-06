Victoria lui Mamdani la New York dă un impuls Partidului Democrat, dar costul vieții, reconstrucția bazei „catch-all” și schimbarea regulilor jocului vor decide alegerile din 2026, potrivit „Il Corriere della Sera” (Italia).

Revenirea la un partid catch-all, costul ridicat al vieții, schimbarea regulilor jocului: după victoria lui Mamdani, noul primar social-democrat al New York-ului, și a celorlalte succese ale Partidului Democrat la alegerile din 4 noiembrie, peste un an, aceste trei fronturi vor fi decisive în alegerile de la jumătatea mandatului care l-ar putea lăsa pe Trump fără control asupra Congresului.

Victoria răsunătoare a lui Mamdani, cu mobilizarea a peste o sută de mii de voluntari, reprezintă o injecție extraordinară de energie pentru un partid de stânga ce până acum a fost descurajat și dezorientat de revenirea lui Donald Trump și de agenda sa autoritară. Mobilizarea tinerilor (și, de asemenea, cea a femeilor, simbolizată de ascensiunea celor două noi guvernatoare) este un atu neprețuit pentru democrați, însă nu putem uita că acum, America este o țară profund divizată: nord-estul, coasta Pacificului și câteva orașe importante din interiorul continentului sunt marcate pe harta politică a Americii cu culoarea albastră a stângii; în timp ce restul este roșu republican.

Dacă nu va fi gestionată bine, victoria lui Mamdani, cu populismul său de stânga care aliniază cauze lăudabile cu propuneri convingătoare, atractive din punct de vedere electoral, dar parțial impracticabile sau excesiv de costisitoare, riscă să adâncească această polarizare. Noul primar se confruntă cu provocări formidabile: trebuie să i se opună unui Trump nestăpânit și să-și demonstreze capacitatea de a guverna eficient și echilibrat, injectând în planurile sale o doză sănătoasă de realism. În același timp se confruntă cu o a treia provocare, mai puțin vizibilă, dar poate chiar mai dificil de gestionat: stăvilirea radicalismului stângii „celor duri și puri”.

Unele personalități democrate au fost criticate pentru că nu au acordat sprijin oficial candidatului aripii radicale a partidului lor. Însă până și propriii consilieri ai lui Mamdani au fost surprinși de avalanșa reacțiilor negative care i-au lovit după conversația telefonică a candidatului lor cu Barack Obama: activiști care denunțau un Zohran, deja „omologat”, absorbit de sistem.

În realitate, democrații se pot ridica din nou și pot reveni la victorie doar dacă reușesc să lipească rupturile din marele cort sub care moderații și liberalii își găseau odinioară adăpost, fără a se război unii împotriva altora. La fel albii, negrii și hispanicii.

Aici, după niște alegeri care au îngropat „bidenismul”, în timp ce Bill Clinton s-a marginalizat susținându-l pe Cuomo, există un singur posibil liant intergenerațional, eficient de la un capăt la altul al Americii, iar acela este Obama.

Fostul președinte, mult timp tăcut în fața abuzurilor de putere ale lui Trump și perplex de agenda radicală a lui Mamdani, a ieșit recent din inacțiune.

Și aici apare cel de-al doilea factor: la fel ca Mamdani și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care au condus și au câștigat bătălia pentru o redesenare a hărții districtelor electorale favorabile democraților - o bătălie în sine extrem de discutabilă, dar justificată de manevre republicane și mai serioase de denaturare a votului în Texas și în alte state „roșii” - Obama își dă și el seama că „regulile jocului s-au schimbat”. Și că trebuie să lupte cu mâinile goale. Și ca poate să le murdărească.

În plus, Obama știe încă din 2016 că extremismul iliberal al lui Trump nu poate fi combătut cu bunele maniere. De când, confruntându-se cu vulgaritatea, minciunile și insinuările campaniei lui Donald, Michelle a replicat: „Când alții se coboară jos, noi ne înălțăm sus”. Știm cum s-a terminat asta.

Acum, Obama își schimbă strategia: le mărturisește prietenilor săi că până acum credea că Trump, oricât de dăunător ar fi, va trece totuși și că America va rezista ferm. Acum nu mai este sigur. Așa că lasă deoparte îndoielile cu privire la corectitudinea instituțională a alegerii Californiei și susține lupta împotriva modificării hărților electorale. Și, deși nu este de acord cu multe puncte ale agendei sale, îl consideră pe Mamdani un atu important pentru revitalizarea frontului democrat. Acum, va depinde de el să împiedice transformarea acestui entuziasm în energie pozitivă și nu în optimism nechibzuit. Și să-l ajute pe Mamdani să-și facă agenda compatibilă cu principiile călăuzitoare ale partidului, fără a submina impulsul social-democrat care stă la baza proiectului său.

Nu este o misiune ușoară, având în vedere că va trebui să se confrunte nu doar cu ostracismul „intransigenților”, ci și cu încercările previzibile ale adepților MAGA de a deraia un astfel de plan prin provocări și poate chiar prin intimidări: unii legislatori ar dori să-l împiedice pe Mamdani să fie învestit în funcția de primar invocând o prevedere constituțională care interzice susținătorilor insurecției accesul la funcții publice.

Însă votul de marți mai dezvăluie și altceva: din New York până în Virginia, alegătorii le-au spus experților în sondaje că și-au exprimat votul având în vedere în primul rând preocupările economice, costul ridicat al vieții care l-a făcut pe Biden nepopular și care acum are același efect asupra lui Trump. Republicanii au la dispoziție mai puțin de un an pentru a schimba direcția unui vânt economic care îi ține acum pe loc. O sarcină deloc ușoară, având în vedere norii care se adună la orizont.

Sursa: Rador Radio România