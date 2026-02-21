80 de deținuți politici au fost eliberați sâmbătă în Venezuela în cadrul recentei amnistii, a declarat președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, pentru AFP, potrivit Agerpres.

„Astăzi au avut loc 80 de eliberări” la Caracas, a precizat el după ce justiția venezueleană a acordat libertatea unui număr de 379 de deținuți politici ca urmare a adoptării legii amnistiei.

„În acest moment se efectuează deja sute de eliberări ale persoanelor private de libertate care beneficiază de legea amnistiei”, a afirmat Jorge Rodriguez în timpul unei întâlniri de consultare publică a proiectului de lege care reglementează Crucea Roșie Venezuelană, potrivit EFE.

Totodată, într-o transmisie a canalului de stat Venezolana de Television (VTV), Rodriguez a afirmat că primele cazuri tratate provin din închisorile cunoscute ca Zona 7 și El Helicoide, sediul Serviciului Bolivarian de Informații Naționale (SEBIN), ambele în Caracas.

El a menționat că comisia parlamentară însărcinată cu garantarea respectării legii, prezidată de deputatul chavist Jorge Arreaza, se află în 'ședință permanentă' pentru a analiza solicitările de amnistie.

„Până ieri aveam 405 solicitări de la persoane private de libertate. Astăzi au fost primite alte 1.152 de solicitări, în total 1.557 care sunt tratate imediat”, a asigurat Rodriguez.

De asemenea, el a adăugat că se preconizează să se răspundă la solicitările de amnistie a „peste 11.000” de persoane cu măsuri alternative de libertate, precum regimul de prezentare în fața unor instanțe sau interdicția de a părăsi țara pentru a „putea să se bucure de libertate deplină”.