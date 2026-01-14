După ani de tensiuni, Caracas a declarat luni că este gata pentru o „nouă agendă” cu Cei 27, în urma unei întâlniri „sincere” între diplomați din ambele părți, scrie „Le Monde” (Franța).

După răpirea spectaculoasă a președintelui său, Nicolas Maduro, de către forțele americane și exfiltrarea sa în Statele Unite, Venezuela încearcă să găsească un nou impuls diplomatic, în special înspre Uniunea Europeană (UE).

„Suntem pregătiți să avansăm pe o nouă agendă, o agendă de muncă intensă pentru bunăstarea ambelor popoare, a tuturor popoarelor Europei și al Venezuelei”, a declarat ministrul de Externe al țării, Yvan Gil, luni, 12 ianuarie, în timpul unui discurs la palatul prezidențial din Miraflores, după o întâlnire între cele două partide.

Pe lângă dl Gil, diplomați ai UE și ai Marii Britanii s-au întâlnit luni la Caracas cu președinta interimară Delcy Rodriguez, precum și cu fratele acesteia și președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, și cu puternicul ministru de Interne, Diosdado Cabello.

A fost „o întâlnire sinceră, cordială și plăcută”, a declarat ministrul de Externe venezuelean. „Am convenit asupra necesității de a trece la o fază a relațiilor productive, de a deschide căi de dialog din ce în ce mai profunde și mai intense”, a adăugat dl Gil.

Fosta vicepreședintă din timpul mandatului lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a depus jurământul pe 5 ianuarie și a semnat ulterior acorduri petroliere cu Statele Unite și a fost de acord cu eliberarea unui „număr mare” de deținuți politici. Acum, ea pledează pentru „deschiderea unor căi de dialog” cu Europa, care nu a recunoscut realegerea lui Nicolás Maduro în 2024, a impus sancțiuni țării și a susținut-o pe lidera opoziției, María Corina Machado.

Nemulțumit de poziția unor țări, Nicolas Maduro ordonase în 2025 reducerea reprezentanțelor Franței, Olandei și Italiei în Venezuela la doar trei diplomați.

Întâlnirea a avut loc la trei zile după ce Caracasul și Washingtonul au început un proces de restabilire a relațiilor diplomatice, care fuseseră rupte din 2019. Aceasta este o altă schimbare diplomatică semnificativă după ani de denigrare a „imperialismului” european și american.

Sursa: Rador Radio România