În ciuda embargoului impus de SUA, se pare că 12 nave petroliere au părăsit Venezuela în ultimele ore. Toate navele identificate până acum sunt supuse sancțiunilor, iar majoritatea transportă de obicei țiței venezuelean către China.

„New York Times” a relatat inițial despre plecarea a patru petroliere, în timp ce „Reuters” raportează acum aproximativ 12 nave, scrie „Il Messaggero” (Italia). Mutarea țițeiului și combustibilului din Venezuela sugerează o posibilă încălcare a blocadei stricte impuse de președintele american Donald Trump înainte de raidul american și capturarea președintelui Nicolas Maduro de sâmbătă dimineață.

Conform informațiilor de pe site-ul de monitorizare TankerTrackers.com și documentelor de transport maritim de la compania petrolieră de stat venezueleană PDVSA, toate navele identificate sunt supuse sancțiunilor, iar majoritatea sunt superpetroliere care transportă de obicei țiței venezuelean către China.

O plecare masivă, aparent coordonată, de nave din porturile venezuelene a fost detectată, petrolierele ascunzându-și naționalitatea și pavilionul. Conform rapoartelor inițiale, patru nave sub nume false s-au îndreptat deja spre est, după ce au fost detectate de sateliți. Alte 12 și-au dezactivat sistemele de urmărire și au dispărut aparent în ocean, fără a fi raportate. O sursă familiarizată cu documentele de plecare a declarat pentru „Reuters” că cel puțin patru superpetroliere au primit autorizația autorităților venezuelene de a pleca pe ascuns.

Nu a fost imediat clar dacă plecările au reprezentat o încălcare a blocadei americane. Deși președintele Trump a declarat că embargoul petrolier nu a fost ridicat, el a adăugat că principalii clienți ai Venezuelei, inclusiv China, vor continua să primească petrol.

De luna trecută, de când a început blocada navală americană, care a oprit exporturile de petrol de la Caracas, PDSVA a acumulat rezerve plutitoare semnificative de petrol. Compania reduce producția de petrol și a solicitat unor societăți mixte să închidă grupuri de sonde din cauza acumulării de stocuri de petrol și combustibil rezidual, atât pe uscat, cât și în navele ancorate în apropierea porturilor sale.

Exporturile de petrol reprezintă principala sursă de venit a Venezuelei, de care un guvern interimar condus de ministrul Petrolului și vicepreședintele Delcy Rodríguez va avea nevoie pentru a finanța cheltuielile și a asigura stabilitatea țării.

