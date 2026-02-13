Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să organizeze alegeri libere într-o țară aflată sub presiunea SUA, la mai mult de o lună după capturarea lui Nicolás Maduro.

Întrebată dacă s-a angajat să organizeze alegeri „libere și corecte”, Rodriguez, care i-a succedat în funcție lui Nicolas Maduro după capturarea acestuia de către Statele Unite la începutul lunii ianuarie, a răspuns „da, absolut”, conform traducerii NBC.

„Organizarea de alegeri libere și corecte în Venezuela înseamnă o țară liberă în care justiția prevalează”, dar și „fără sancțiuni, o țară care nu este supusă intimidărilor internaționale sau hărțuirii presei străine”, a adăugat ea prin intermediul unui traducător.

Opoziția a boicotat alegerile legislative din 2025.

Cu un an mai devreme, aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate și 28 ucise în timpul reprimării tulburărilor care au urmat alegerii contestate a lui Nicolás Maduro la președinție. Opoziția, care revendică în continuare victoria în aceste alegeri, a acuzat puterea de fraudă, publicând procese-verbale ale secțiilor de votare care îl arată pe candidatul său, Edmundo González Urrutia, drept câștigător.

Consiliul Național Electoral (CNE), acuzat că se află sub controlul guvernului, nu a publicat niciodată rezultate detaliate, susținând că a fost victima unui atac cibernetic.

Joi, Adunarea Națională Venezueleană a început dezbaterea finală privind o lege de amnistie generală, care urmează să ducă la eliberarea în masă a prizonierilor politici, în timp ce mii de oameni au participat la prima manifestație importantă a opoziției de la căderea lui Nicolás Maduro.

Președintele demis a fost capturat în timpul unei operațiuni militare americane la începutul lunii ianuarie, iar Delcy Rodríguez a preluat puterea de atunci, dar rămâne sub presiunea SUA. Joi, ea a vizitat câmpurile petroliere din Venezuela împreună cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright.

Sursa: Agerpres