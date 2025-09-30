Casa Albă ia în considerare punerea la dispoziția Kievului a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a confirmat vicepreședintele american J.D. Vance într-un interviu acordat Fox News, scrie „La Razon” (Spania).

Administrația Donald Trump „analizează problema”, a declarat mâna dreaptă a președintelui, fără a oferi mai multe detalii despre calendarul sau condițiile unei posibile decizii.

Dezbaterea a apărut după întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump, care a avut loc săptămâna trecută la New York, în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite. Conform relatărilor din presa occidentală, precum ziarele „The Wall Street Journal” și „The Telegraph”, Zelenski i-a adus direct în discuție solicitarea pentru rachete Tomahawk liderului american. Trump nu a respins cererea, nici nu și-a luat angajamente concrete.

Potrivit Axios, președintele își exprimase anterior reticența în a livra astfel de arme Ucrainei, dar de data aceasta și-a exprimat deschiderea față de ideea revizuirii restricțiilor care împiedică Kievul să folosească arme fabricate în SUA pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri și capacitatea de a transporta focoase nucleare, a subliniat el impactul strategic potențial al unei posibile livrări. La Fox News, emisarul special al Casei Albe, Keith Kellogg, a clarificat că „decizia nu a fost încă luată”, deși a confirmat solicitarea ucraineană.

Reacția Moscovei a fost rapidă. Kremlinul a avertizat în repetate rânduri că livrările de arme occidentale către Kiev nu vor schimba situația de pe linia frontului, dar cresc riscul unei escaladări periculoase. Însuși președintele Vladimir Putin a declarat în noiembrie 2024 că războiul din Ucraina, „provocat de Occident”, a dobândit deja „elemente cu caracter global”.

Aceste afirmații au avut loc după ce Ucraina a efectuat atacuri mai ambițioase asupra teritoriului rus folosind sisteme ATACMS și HIMARS de fabricație americană, precum și rachete britanice Storm Shadow și după ce a primit autorizația aliaților săi. Moscova a subliniat la acea vreme că „deciziile nechibzuite” ale Occidentului nu vor rămâne fără răspuns.

Sursa: Rador Radio România