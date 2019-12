Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la spectacolul 'Libertate 89',organizat la Timișoara de Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), că Ungaria este gata să construiască alături de români "o nouă Europă Centrală".

Acesta a susținut că în urmă cu trei decenii foarte mulți nu credeau că este posibilă răsturnarea comunismului, iar cei 45 de ani de comunism au lăsat multe repercursiuni în țările Europei Centrale, potrivit Agerpres.

"Acel sistem a fost un bici uns cu miere, bazat pe minciună și creat în păcat (...) Am bătut fiecare (dintre țările foste socialiste - n.r.) câte un cui în coșciugul comunismului, am știut că dictatura se va nărui. (...) Patru decenii și jumătate de comunism nu rămân fără repercusiuni. Nu există schimbare politică care să schimbe într-o zi un câmp de mătrăgună într-o livadă înflorită. Noi aprindem lumina, încă o dată, în orașul care a dat pentru prima dată lumina Europei. La mulți ani, Timișoara!", a afirmat Viktor Orban, în alocuțiunea sa.

Premierul de la Budapesta a punctat faptul că ungurii sunt pregătiți ca, împreună cu românii, să construiască o nouă Europă Centrală care să fie una dintre cele mai competitive zone din lume.



"În anul 1956, românii au fost cei care au sprijinit mișcările populației din Ungaria care s-a revoltat împotriva sistemului comunist (...) Corecția comunismului nu este posibilă decât prin revolta popoarelor. Popoarele din Europa Centrală au știut că libertatea nu o vor primi niciodată ca un dar de la marile puteri. Dacă i-am fi așteptat pe occidentali, am fi în continuare sub ocupația trupelor sovietice, dar noi am vrut viață liberă (...). În calitate de premier al Ungariei spun că văd șanse nemaipomenite ca în viitor românii și maghiarii să aibă țeluri comune. Noi, maghiarii, vrem să ieșim din acea situație în care să fim în linia a doua a Europei. Vrem să ne numărăm printre țările europene unde este cel mai bine să trăiești, să muncești. Ungaria vrea să rămână una dintre țările cele mai sigure din lume. Noi, maghiarii, credem că acest țel poate fi mai ușor de înfăptuit împreună decât de unul singur. Suntem gata ca împreună cu românii să construim o nouă Europă Centrală, care să fie una dintre cele mai competitive din lume. Orașele să fie legate prin cale ferată rapidă, cu locuri de muncă", a afirmat Viktor Orban.