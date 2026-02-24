Duminică noaptea au izbucnit violențe în Mexic, după uciderea lui „El Mencho”, cunoscutul lider al cartelului de droguri Jalisco New Generation, una dintre cele mai puternice organizații criminale din țară, relatează „Euronews” (Italia).

Baronul drogurilor Nemesio Rubén Oseguera Cervantes reprezintă cea mai semnificativă realizare pe care Guvernul mexican a arătat-o Administrației Trump până acum în eforturile sale de a combate traficul de droguri.

Moartea baronului drogurilor a declanșat un răspuns violent din partea cartelului, cunoscut sub inițialele sale spaniole, CJNG.

Membrii cartelului au dat foc mașinilor, blocând 250 de drumuri din 20 de state mexicane, potrivit autorităților, cu nori de fum ridicându-se în aer.

Capitala statului Jalisco, Guadalajara, a fost transformată într-un oraș fantomă duminică seara, civilii refugiindu-se în propriile case. Școlile au rămas închise în mai multe state, luni. Autoritățile din Jalisco, Michoacan și Guanajuato au raportat cel puțin 14 decese, printre care șapte ofițeri ai Gărzii Naționale.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată fum ridicându-se deasupra orașului turistic Puerto Vallarta din Jalisco și oameni care se grăbesc panicați spre aeroportul capitalei statului. Mai multe companii aeriene mexicane și internaționale au anulat, de asemenea, zborurile.

Oseguera Cervantes a fost rănit duminică în timpul unei operațiuni de arestare la Tapalpa, în Jalisco, la aproximativ două ore de mers cu mașina la sud-vest de Guadalajara, și a murit în timp ce era transportat la Mexico City, a anunțat Departamentul Apărării într-un comunicat. Statul este baza cartelului cunoscut pentru traficul de cantități masive de fentanil și alte droguri către Statele Unite.

În timpul operațiunii, forțele de securitate au fost atacate și au ucis patru persoane pe loc. Alte trei, inclusiv Oseguera Cervantes, au fost rănite și au murit ulterior, se arată în comunicat. Alte două persoane au fost arestate, iar vehicule blindate, lansatoare de rachete și alte arme au fost confiscate. Trei membri ai forțelor armate au fost răniți și primesc îngrijiri medicale.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru X că guvernul SUA a oferit sprijinul serviciilor de informații operațiunii. „El Mencho a fost o țintă principală a guvernului mexican și a Statelor Unite, fiind unul dintre principalii traficanți de fentanil din țara noastră”, a scris. Leavitt a lăudat armata mexicană pentru munca depusă.

Departamentul de Stat al SUA oferise o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la arestarea lui „El Mencho”.

Cartelul Jalisco New Generation este una dintre cele mai puternice organizații criminale și cu cea mai rapidă creștere din Mexic, începând să funcționeze în jurul anului 2009. A fost unul dintre cele mai agresive carteluri în atacurile sale asupra forțelor armate – inclusiv elicoptere – și a fost pionier în lansarea de explozibili din drone și plantarea de mine.

În 2020, grupul a efectuat un atac cu grenade în inima orașului Mexico City împotriva șefului poliției de atunci din capitală, acum Secretar al Securității Federale.

Oseguera Cervantes, în vârstă de 59 de ani, era originar din Aguililla, în statul vecin Michoacan. Fusese implicat semnificativ în traficul de droguri încă din anii 1990.

În tinerețe, a emigrat în Statele Unite, unde în 1994 a fost condamnat pentru conspirație la distribuirea de heroină în California și a executat aproape trei ani de închisoare.

După eliberare, Oseguera Cervantes s-a întors în Mexic și a reluat traficul cu baronul drogurilor Ignacio Coronel Villarreal, alias „Nacho Coronel”. După moartea lui Villarreal, Oseguera Cervantes și Erik Valencia Salazar, alias ”El 85”, au creat cartelul Jalisco New Generation.

Inițial, au lucrat pentru Cartelul din Sinaloa, dar în cele din urmă s-au despărțit, iar ani de zile cele două carteluri s-au luptat pentru teritorii în tot Mexicul.

Administrația Americană pentru Controlul Drogurilor (DEA) consideră cartelul la fel de puternic ca și Cartelul din Sinaloa, unul dintre cele mai cunoscute grupuri criminale din Mexic, prezent în toate cele 50 de state. Este un furnizor principal de cocaină pe piața americană și, la fel ca și Cartelul din Sinaloa, câștigă miliarde din producția de fentanil și metamfetamină. Cartelul din Sinaloa, însă, a fost slăbit de conflicte interne în urma pierderii liderilor săi, Ismael „El Mayo” Zambada și Joaquín ”El Chapo” Guzmán, ambii fiind în prezent în închisoare în Statele Unite.

În februarie 2025, Administrația Trump a desemnat cartelul drept organizație teroristă străină.

Președintele mexican Claudia Sheinbaum a criticat strategia de „kingpin” a administrațiilor anterioare, care i-au eliminat pe liderii cartelului doar pentru a declanșa izbucniri de violență atunci când cartelurile s-au fragmentat.

Deși a rămas populară în Mexic, securitatea este o preocupare persistentă, iar de când președintele american Donald Trump a preluat funcția acum un an, Sheinbaum a fost supusă unei presiuni intense pentru a combate traficul de droguri.

Sursa: Rador Radio România