Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping, la o grandioasă paradă care are loc la Beijing.

UPDATE





Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing este o opțiune personală, iar linia PSD rămâne una pro-europeană, a declarat, miercuri, șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

"Au mers în nume personal, e treaba lor, n-am ce să discut. Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu, e opțiunea dânșilor, e o opțiune personală. Linia PSD o știți, e pro-europeană. Eu, dacă aș fi fost în locul lor, în mod sigur aș fi evitat asemenea situații. Dar, repet, este opțiunea personală, nu de partid, atât a domnului Adrian Năstase, cât și a doamnei Viorica Dăncilă", a declarat Grindeanu, la Parlament, citat de Agerpres.

Potrivit liderului PSD, "e loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și e loc de relații și mai strânse cu Uniunea Europeană".

"Astea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem, neexcluzând-se unul pe celălalt, ci fiind complementare - și relația transatlantică, și relația cu Uniunea Europeană", a transmis Sorin Grindeanu.

+++

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier Viorica Dăncilă pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping.

„Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, spune Dăncilă.



Aceasta povestește că, la eveniment, s-a salutat doar cu președintele Chinei și soția acestuia.

Viorica Dăncilă punctează lipsa interacțiunii liderilor de la București cu lideri internaționali. Comunicarea cu liderii altor state „aduce dezvoltare”, explică Dancilă.

Dăncilă transmite că ține la relația României cu China și își dorește ca aceasta să se dezvolte, cu precizarea că va participa la evenimente și în alte state, dacă va fi invitată.



+++

Adrian Năstase a scris pe blogul lui că este invitat la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial.

"Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi.Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India", a scris Năstase.

Adrian Năstase a participat și la recepția găzduită de Xi Jinping și soția sa.

Președintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au asistat împreună miercuri, într-o imagine istorică, la o paradă uriașă la Beijing, care a fost considerată o demonstrație de forță militară și diplomatică din partea unei țări despre care liderul său a spus că este "de neoprit", relatează AFP, citată de Agerpres.

Niciun lider occidental proeminent nu a fost prezent.

