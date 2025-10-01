A rămas mai puțin de o săptămână până la 4 octombrie, când Georgia va organiza alegeri locale, scrutin la care majoritatea partidelor de opoziție au refuzat să participe, notează „Evropeiska Pravda” (Ucraina).

Opoziția a declarat ziua drept începutul „eliberării poporului georgian de regimul pro-rus” și a anunțat proteste de amploare în capitală. Ca rezultat, partidul de guvernământ „Visul Georgian”, deși controlează procesul de votare, devine vizibil mai nervos. Pe măsură ce data alegerilor se apropie, nesiguranța autorităților devine tot mai evidentă. Cu o săptămână înainte de vot autoritățile au arătat că sunt gata să folosească toate instrumentele de violență pe care le au la dispoziție și, dacă este necesar, să apeleze la ajutorul Rusiei.

Neliniștea autorităților se reflectă în declarațiile lor - acestea nu sunt poziții ale unor politicieni siguri de sprijinul pe care l-ar avea. Conducerea „Visului Georgian” a intensificat presiunea asupra misiunilor diplomatice acreditate în Georgia. De data aceasta, ambasadorii Uniunii Europene, Marii Britanii și Germaniei au devenit ținta atacurilor lor. Ultimii doi ambasadori au fost chiar convocați la Ministerul georgian de Externe, pentru a da explicații. Înainte de a ajunge la minister, ambasadorul Germaniei, Peter Fischer, le-a declarat jurnaliștilor că a fost chemat la MAE și că „această convocare este o formă de sancțiune diplomatică”, ceea ce, după cum a afirmat acesta, este „destul de neobișnuit” în relațiile dintre țări prietene. „Este pentru prima dată în istoria relațiilor Georgiei moderne cu Germania când ambasadorul Germaniei este chemat la MAE… De asemenea, resping ferm acuzațiile nefondate aduse împotriva Republicii Federale Germania, a mea și a altor ambasadori. Voi critica orientarea actuală a Georgiei, care contravine apartenenței la UE”, a declarat Peter Fischer.

Ministerul de Externe al Georgiei de asemenea a emis o declarație amplă. Conform acesteia, partea georgiană i-a amintit ambasadorului Germaniei că, „în conformitate cu articolul 41, alineatul 1 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, un angajat al misiunii diplomatice trebuie să respecte legile și regulamentele statului gazdă și, în același timp, să nu se amestece în afacerile interne ale statului gazdă”. Prin „amestec”, se înțelege prezența diplomaților occidentali la procesele împotriva activiștilor și opozanților. Este semnificativ faptul că, simultan cu atacurile MAE asupra diplomaților europeni (în primul rând asupra ambasadorului Germaniei), s-au remarcat și politicieni de frunte ai „Visului Georgian”. De exemplu, potrivit purtătorului de cuvânt Șalva Papuașvili, „sarcina unui ambasador este să fie o punte între guverne”. În schimb, „el a ars toate punțile spre guvernul Georgiei”. Potrivit purtătorului de cuvânt, este greu de imaginat cum s-ar putea găsi un limbaj comun în condițiile impuse de acest ambasador. Primarul din Tbilisi, Kaha Kaladze, a mers chiar mai departe și a declarat că „a numi această persoană ambasador poate fi oarecum jignitor pentru reprezentanții și ambasadele altor țări”.

Acest comportament grosolan al partidului „Visul Georgian” poate avea o explicație foarte simplă. În UE, oficialii nu mai ascund faptul că iau în serios în considerare posibilitatea de a anula regimul fără vize pentru Georgia - un pas care ar fi o lovitură puternică pentru autorități. Mai mult, modul în care vor decurge alegerile din 4 octombrie ar trebui să fie unul dintre indicatorii cheie pentru decizia privind menținerea sau anularea regimului fără vize. Se pare că autoritățile georgiene sunt sigure că alegerile din 4 octombrie vor decurge astfel încât UE să nu mai aibă argumente pentru menținerea regimului fără vize. În plus, există mai multe indicii că „Visul Georgian” pregătește ceva pentru 4 octombrie.

Înainte de alegeri, între 27 septembrie și 3 octombrie, la Tbilisi, are loc Campionatul Mondial de Arte Marțiale Mixte (MMA), la care participă peste 1.000 de sportivi. Discuțiile despre acest eveniment au avut loc încă din mai, însă data evenimentului a fost anunțată recent. Relevant în acest este un interviu realizat de jurnalistul și bloggerul georgian Tengo Gogotișvili. Interlocutorul său anonim - un angajat al forțelor de ordine cecene - a declarat că, la competiția de la Tbilisi, sunt așteptați să sosească luptători ai forțelor speciale rusești „Ahmat”, precum și „sportivi” din Daghestan și Osetia de Nord. „Li s-a spus că sportivii georgieni trebuie bătuți în ring, iar protestatarii pro-occidentali - în timpul mitingului” - povestește interlocutorul lui Gogotișvili, precizând că această schemă este coordonată direct de vicepremierul Ceceniei și șeful blocului de forță Abuzaia Vismuradov (cunoscut sub porecla „Patriot”). De asemenea, potrivit acestuia, în decembrie 2024 - în plin val de proteste provocate de abandonarea cursului pro-european de către autoritățile Georgiei - sportivii osetini au participat, se pare, la dispersarea mitingurilor anti-guvernamentale din Tbilisi. Aceste declarații sunt confirmate de organizația „Legiunea Caucaziană”, care reunește participanți la ostilitățile militare de partea Ucrainei. Potrivit reprezentantului legiunii, Mihail Baturin, procesul de trimitere a sportivilor din Caucazul de Nord în Georgia pentru a suprima mitingul din 4 octombrie a început deja. Vorbind despre acest proces, pe care îl numește „operațiune mascată”, Baturin a menționat persoane concrete: Sulim Batalov și un anume „Abubakar”, care, potrivit lui, se află deja în Georgia. Baturin leagă aceste acțiuni și de vizita recentă în Georgia a campionului UFC Hamzat Cimaev și susține că folosirea sportivilor din Caucazul de Nord pe post de „titușki” (bătăuși plătiți, n.r.) arată lipsa de încredere a „Visului Georgian” în propriile organe de aplicare a legii.

Toate acestea nu reprezintă nici pe departe întreaga listă de provocări pe care partidul „Visul Georgian” le pregătește pentru țară. De exemplu, a fost inițiată interzicerea celui mai mare partid de opoziție, „Mișcarea Națională Unită”, al cărui președinte onorific este fostul președinte și deținut politic Mihail Saakașvili. Acesta este un semnal pentru toate celelalte forțe politice că „Visul Georgian” este gata să facă orice pentru a-și păstra puterea.

Recent, „filozoful” și ideologul „Visului Georgian”, Zaza Șatirișvili, a declarat în direct că ar fi bine ca opozanții regimului să emigreze din Georgia. În același timp, acesta a menționat cu satisfacție că se pare că mulți dintre cunoscuții săi și-au pierdut deja speranța și au părăsit țara. Scandalul generat de astfel de declarații arată că societatea georgiană înțelege foarte bine că acestea nu sunt doar afirmații scandaloase, ci un plan pe care „Visul Georgian” îl implementează cu seriozitate.

