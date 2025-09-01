La o zi după ce Statele Unite au anunțat refuzul de a acorda vize unor oficiali palestinieni pentru a participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York în septembrie, UE a cerut sâmbătă Washingtonului să-și reconsidere poziția.

Optzeci de persoane sunt afectate. Uniunea Europeană a cerut Statelor Unite sâmbătă, 30 august, să „reconsidere” refuzul său de a acorda vize oficialilor palestinieni care intenționează să participe la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie, notează „France 24” (Franța).

„Cu toții cerem ca această decizie să fie reconsiderată, ținând cont de dreptul internațional”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, vorbind la Copenhaga după o reuniune a miniștrilor de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii.

Washingtonul a anunțat decizia vineri seară, cu doar câteva săptămâni înainte de Adunarea Generală a ONU, unde Franța va pleda pentru recunoașterea unui stat palestinian.

Departamentul de stat american a declarat că „revocă și refuză” acordarea de vize „pentru membrii Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) și Autorității Palestiniene” (AP) înainte de reuniunea internațională.

„Profund regret și uimire”

Sâmbătă, după apelul UE către Washington de a-și reconsidera decizia, Departamentul de Stat a precizat faptul că Statele Unite au refuzat sau au revocat vizele pentru aproximativ 80 de palestinieni, inclusiv pentru președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.

„Înainte de a putea fi luate în serios ca parteneri pentru pace, Autoritatea Palestiniană și OEP trebuie să repudieze terorismul, campaniile de gherilă judiciară în fața CPI (Curții Penale Internaționale) și CIJ (Curții Internaționale de Justiție), precum și căutarea recunoașterii unilaterale a statului palestinian”, a adăugat purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un comunicat. În schimb, el a declarat că „misiunea Autorității Palestiniene pe lângă Națiunile Unite” din New York, condusă de ambasadorul palestinian Riyad Mansour, „va beneficia de derogări de vize”.

Vineri seară, Autoritatea Palestiniană și-a exprimat, la rândul său, „profundul regret și uimirea” față de această decizie care este „în contradicție cu dreptul internațional” și a cerut Washingtonului să „revină” asupra ei.

„Nicio restricție de acces tolerată”, potrivit Parisului

Acest gest a fost denunțat și sâmbătă, la Copenhaga, de ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, potrivit căruia „sediul Națiunilor Unite este un loc de neutralitate (...) un sanctuar, în slujba păcii”. „O Adunare Generală a Națiunilor Unite nu poate tolera nicio restricție de acces”, a insistat el.

„Trebuie să putem discuta lucrurile împreună. Nu putem fi ținuți ostatici”, a declarat omologul său luxemburghez, Xavier Bettel, sugerând ca o sesiune specială a Adunării Generale a ONU să fie organizată la Geneva, în Elveția, pentru a asigura prezența palestinienilor.

Această măsură extraordinară a Washingtonului apropie și mai mult administrația președintelui american, Donald Trump, de guvernul israelian, care respinge categoric ideea unui stat palestinian și încearcă să echivaleze Autoritatea Palestiniană, cu sediul în Cisiordania, cu mișcarea islamistă armată Hamas din Gaza.

Condamnarea refuzării vizelor a fost una dintre puținele chestiuni care au obținut unanimitate în rândul celor 27 de state membre ale UE, sâmbătă, la Copenhaga. Liderii blocului comunitar se luptă de luni de zile să ajungă la un acord asupra sancțiunilor împotriva Israelului din cauza situației umanitare grave din Gaza, unde ONU a declarat stare de foamete în august.

Sursa: Rador Radio România