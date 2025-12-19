Moscova și-a anunțat intenția de a contacta în curând autoritățile americane pentru a analiza negocierile în curs privind conflictul din Ucraina, scrie „Le Figaro” (Franța).

Kremlinul a declarat joi, 18 decembrie, că Rusia se pregătește să contacteze Statele Unite pentru a obține detalii despre discuțiile pe care SUA le poartă cu puterile europene și Ucraina cu privire la un posibil acord de pace pentru a pune capăt conflictului ucrainean.

„Politico” a relatat că oficiali americani și ruși sunt așteptați să se întâlnească la Miami în acest weekend și că delegația rusă îl va include pe Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus, Vladimir Putin, pentru investiții. Întrebat despre știrile din presă referitoare la o întâlnire la Miami, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că sunt planificate contacte cu Statele Unite.

„Purcei”

Statele Unite au purtat discuții cu Rusia, precum și cu liderii de la Kiev și din Europa, pe marginea propunerilor de a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu s-a ajuns la niciun acord.

Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia va ocupa mai mult teritoriu în Ucraina prin forță dacă Kievul și politicienii europeni, pe care i-a numit „purcei”, nu vor răspunde propunerilor americane pentru un acord de pace.

Liderii europeni spun că susțin Kievul și că, dacă Rusia câștigă în Ucraina, Moscova va ataca într-o zi un membru NATO. Kremlinul a respins în repetate rânduri afirmațiile conform cărora Rusia ar ataca un membru NATO, numindu-le absurde.

Sursa: Rador Radio România