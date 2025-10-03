Autoritățile din unele țări încearcă să "interzică" oponenții politici care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat, joi, președintele rus, Vladimir Putin.

"Unele țări încearcă să își interzică adversarii politici, care câștigă deja mai multă legitimitate, mai multă încredere din partea alegătorilor. Noi știm, am trecut prin asta'. 'Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează", a spus Putin în intervenția sa.

Datele studiilor sociologice realizate în țările europene arată o respingere din ce în ce mai mare față de ambițiile excesive ale elitelor politice din aceste țări, a subliniat președintele.

"Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, își înșeală în mod deschis proprii cetățeni, creează tensiuni la frontierele externe și recurg la tot felul de trucuri în interiorul propriilor țări, din ce în ce mai mult la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procesul electoral democratic într-o farsă și să manipulezi voința poporului, așa cum a fost cazul, de exemplu, în România", a afirmat liderul rus. El a adăugat că astfel de procese se observă în multe țări.

După cum a subliniat Putin, voința cetățenilor lor este simplă: "Ca liderii țărilor să se ocupe de problemele cetățenilor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor, în loc să urmărească himere".

Vladimir Putin, care a ajuns la putere la 31 decembrie 1999, se află la al cincilea mandat de președinte, după ce a avut o pauză de patru ani ca prim-ministru (2008-2012). Scrutinul din 2024 în care a fost reales pentru alți șase ani la conducerea țării s-a desfășurat fără opoziție și fără observatori internaționali imparțiali.

