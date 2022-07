Președintele rus Vladimir Putin a propus, marți seară, lansarea controversatului gazoduct Nord Stream 2 pentru a spori aprovizionarea cu gaze către Europa.

"Avem o altă rută pregătită: este Nord Stream 2. Se poate pune în funcțiune", a declarat Putin vorbind despre posibilitățile de rezolvare a crizei energetice din Europa, potrivit agenției de presă TASS.

Punerea în funcțiune a Nord Stream 2 este una dintre modalitățile de creștere a aprovizionării cu gaze rusești către Europa, deși jumătate din capacitatea sa a fost deja alocată pentru consumul intern, le-a declarat președintele rus Vladimir Putin reporterilor, adăugând că această rută este în prezent "problematică".

"Acum o lună și jumătate, într-o conversație cu cancelarul (german, Olaf Scholz ), am discutat despre această problemă și am ridicat această problemă, am spus că Gazprom a alocat capacități și trebuie să facă ceva în acest sens, nu pot fi în aer pentru totdeauna", a spus președintele rus.

"Așadar, am avertizat că atunci vom folosi jumătate din volumul destinat Nord Stream pentru consum și uz casnic, așa că chiar dacă lansăm Nord Stream 2 mâine, nu vor fi 55 de miliarde de metri cubi pe an, ci exact jumătate", a adăugat Putin.

În acest sens, Putin a subliniat că compania rusă de gaze Gazprom și-a îndeplinit întotdeauna obligațiile de furnizare de gaze și va continua să facă acest lucru. "Gazprom și-a îndeplinit întotdeauna, își îndeplinește și va continua să își îndeplinească toate obligațiile", a spus el.

Compania rusă de gaze Gazprom a anunțat în urmă cu o lună că va reduce cu 40 la sută aprovizionarea pe care o trimitea prin gazoductul Nord Stream 1, care leagă Rusia de Germania, deși a pus acest lucru pe seama întârzierilor reparațiilor mai multor echipamente de către firma germană Siemens. În ceea ce privește gazoductul Nord Stream 1, Putin a indicat că, dacă Rusia nu va recupera o turbină, această rută poate fi folosită pentru a pompa doar 30 de milioane de metri cubi de gaz pe zi în loc de cele 60 de milioane actuale.

"Cert este că, la sfârșitul lunii iulie, pe 26 (...), o altă turbină trebuie să primească lucrări de reparații", a spus el presei după ce a participat la summitul garanților încetării focului din Siria, la Teheran, împreună cu omologii săi din Turcia și Iran. "Dacă mai ajunge una, bine, două dintre ele vor merge. Și dacă nu, doar o turbină va merge, care livrează doar 30 de milioane de metri cubi pe zi", a explicat el.

Rusia a redus fluxul de gaz prin Nord Stream cu 60% în două loturi în ultimele luni, invocând probleme cu întreținerea turbinelor și se află în prezent într-o oprire tehnică "planificată" până joi, când vor termina la prima oră dimineața aceste lucrări, conform celor spuse cu o zi înainte de sursele Gazprom pentru Efe.

Pe de altă parte, Putin a cerut marți să se ridice restricțiile occidentale asupra cerealelor rusești pentru a realiza progrese în exportul producției agricole ucrainene, blocată în prezent în țară de ofensiva Kremlinului. "Vom facilita exportul de cereale ucrainene, dar pe baza faptului că toate restricțiile legate de livrările aeriene pentru exportul de cereale rusești sunt ridicate", a condamnat președintele rus, potrivit agenției menționate mai sus.

În acest context, el a spus: "Americanii au ridicat practic restricțiile privind livrările rusești de îngrășăminte pe piața mondială. Dacă doresc sincer să îmbunătățească situația de pe piețele alimentare mondiale, sper că la fel se va întâmpla și cu livrările de cereale rusești. Suntem pregătiți, chiar acum. Potențialul nostru de export este de 30 de milioane de tone de cereale și va fi de 50 de milioane de tone în funcție de rezultatele anului în curs."

Compania Gazprom, pregătită să reia furnizarea de gaze către Europa, dar cu flux redus

Fluxurile de gaze rusești prin conducta Nord Stream 1 ar trebui să repornească joi, 21 iulie, respectându-se astfel programul de întreținere programat, care a fost anunțat de Gazprom, informează unele agenții precum "Bloomberg" și "Reuters".

Conducta, care reprezintă mai mult de o treime din exporturile rusești de gaze naturale către Uniunea Europeană, a fost închisă pentru zece zile de întreținere anuală pe 11 iulie - în special pentru înlocuirea unei turbine sosită din Canada - și au existat temeri puternice că fluxurile de gaze nu se vor relua niciodată, având în vedere că luna trecută exporturile către Bătrânul Continent au scăzut la 40%.În orice caz, conducta și-ar relua funcționarea, dar la o capacitate redusă, inferioară a aproximativ 160 de milioane de metri cubi pe zi.

Pe piața de la Amsterdam, după zvonurile despre reluarea iminentă a fluxurilor pe Nord Stream 1, prețurile gazelor și-au inversat cursul.



sursa: RADOR