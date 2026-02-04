Întrebarea este simplă: „Vor Statele Unite să achiziționeze în 2026 o parte din Groenlanda?” Probabilitatea implicită în distribuția răspunsurilor este de 21%, deci randamentul pariurilor pe acel rezultat este de aproape cinci ori mai mare.

Volumele financiare pe această dilemă sunt de șapte milioane de dolari. În plus, următoarea țară lovită de un bombardament american va fi Somalia, conform a 85% dintre pariori (randament redus în caz de „succes”), sau Siria (6%, astfel încât în caz de caștig se poate încasa de peste zece ori suma pariată), scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).

Pariuri pe viitorul Rezervei Federale

Este o zi normală la Polymarket, una dintre principalele platforme americane de pariuri online pentru opțiuni binare (ceva se întâmplă sau nu se întâmplă) care revoluționează lumea jocurilor de noroc. Însă nu este o perioadă normală pentru platforme precum Polymarket. În primul rând, pentru că sunt în plină expansiune. Chiar săptămâna trecută, joi și vineri, când a devenit clar că Donald Trump îl va nominaliza pe Kevin Warsh în funcția de președinte al Rezervei Federale, pe numele bancherului central au fost jucate pariuri de 385 de milioane de dolari. Mai exact, pariurile pe Warsh au început să crească brusc joi, la 22:30 (ora estică), la câteva ore după vizita economistului la Casa Albă din acea zi.

Maduro și Venezuela

Nu există dovezi de tranzacționare cu informații privilegiate (insider trading), așa cum s-a întâmplat într-un alt caz recent: cu câteva ore înainte ca administrația americană să anunțe atacul asupra Caracasului și extragerea dictatorului său, Nicolas Maduro, cineva de pe Polymarket pariase 32.000 de dolari exact pe acest „rezultat” (considerat atunci foarte puțin probabil de către pariorul mediu) și obținuse un câștig de peste 400.000 de dolari. E greu de stabilit cine era norocosul parior și dacă avea legături cu Trump, deoarece multe poziții de pe Polymarket sunt anonime, iar plățile se fac prin intermediul unor stablecoins netrasabile. Cu siguranță, pe aceste platforme, remunerația funcționează ca în cazul instrumentelor derivate pe titluri financiare: cu cât sunt mai puține pariuri concentrate pe o opțiune, cu atât acea opțiune devine mai profitabilă, în cazul în care se adeverește.

Cum se schimbă pariurile

Dar lumea platformelor trece printr-o revoluție și dintr-un alt motiv, mai specific: amprentele lui Donald Trump și ale familiei sale sunt peste tot. Nu numai că multe dintre pariuri implică rezultatele deciziilor luate de președintele Statelor Unite, pe care doar el și câțiva alții le pot cunoaște în avans, dar mai presus de toate, de când Trump s-a întors la Casa Albă, el și familia sa au intrat și pe toate platformele majore de pariuri online și chiar creează una nouă. Vara trecută, Donald Trump Jr., unul dintre fiii săi, a devenit acționar prin intermediul fondului de capital de risc 1789 și membru al consiliului consultativ al Polymarket. Chiar în luna următoare, Commodity Futures Trading Commission, autoritatea de reglementare din SUA care supraveghează aceste sisteme de pariuri, a aprobat activitățile Polymarket.

Platforma Kalshi

Cu câteva luni mai devreme, aproape cam în același timp cu învestirea tatălui său ca cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, Donald Jr. făcuse și el o altă mișcare: devenise „consultant strategic” plătit pentru platforma Kalshi.

Ce este Kalshi? Este un concurent direct al Polymarket, cealaltă platformă majoră prin care utilizatorii pariază pe deciziile viitoare ale lui Trump și pe alte rezultate politice, sportive sau meteorologice. Este probabil ca rolul lui Donald Trump Jr., în ciuda conflictelor de interese evidente și multiple, să fie căutat de platforme tocmai pentru că este perceput ca o deschidere de uși pentru autoritățile de reglementare americane și o garanție a unui tratament preferențial.

La urma urmei, afacerea este atractivă și în creștere. Într-atat încât toamna trecută, Donald Trump însuși a decis să se implice, anunțând că dezvoltă „Truth Predict”, un concurent pentru Polymarket și Kalshi, care va rula pe platforma sa de socializare, Truth. Cine se va ocupa de asta dacă președintele are alte treburi de făcut la Casa Albă? Fiul său, Donald Jr., acumulează deja experiență.

Sursa: Rador Radio România