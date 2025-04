De la întoarcerea la Casa Albă Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a prelua controlul asupra insulei arctice daneze, notează „Le Point” (Franța).

Groenlanda nu este de vânzare, dar Donald Trump plănuiește s-o achiziționeze. După întoarcerea la Casa Albă președintele Statelor Unite nu și-a ascuns dorința de a prelua controlul asupra acestui teritoriu autonom al Danemarcei, estimând în special că țara sa „nu ar putea trăi fără el”. După numeroase declarații senzaționale, în ultimele săptămâni s-au înregistrat progrese concrete în elaborarea proiectului.

Potrivit „New York Times”, care citează trei surse familiare cu problema, Casa Albă pregătește estimări cu privire la cât ar costa guvernul federal achiziționarea Groenlandei. Au fost analizate implicațiile financiare ale devenirii Groenlandei al 51-lea stat american, inclusiv costul serviciilor publice pentru cei 58.000 de rezidenți ai săi. De asemenea, Departamentul Bugetului încearcă să estimeze veniturile pe care Trezoreria americană le-ar putea genera din resursele naturale ale Groenlandei, atât de râvnite de Donald Trump.

Potrivit ziarului american, una dintre opțiunile luate în considerare este de a-i face guvernului Groenlandei o ofertă mai avantajoasă decât danezii, care în prezent subvenționează serviciile de pe insulă cu aproximativ 600 de milioane de dolari pe an. Ideea este de a spune: „Vă vom plăti mai mult decât Danemarca”, a declarat un oficial pentru „The New York Times”, sub condiția anonimatului. El a adăugat: „Dezbaterea este despre raportul cost-beneficiu pentru Statele Unite ale Americii în ce privește achiziționarea Groenlandei”.

„Groenlanda este a noastră”

De la învestirea sa Donald Trump a promis că va extinde Statele Unite, exprimându-și dorința de a prelua controlul asupra Canadei, Canalului Panama și Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei. „Trebuie să avem Groenlanda. Întrebarea nu este dacă ne putem lipsi de ea. Nu putem”, le-a spus președintele SUA reporterilor în Biroul Oval pe 28 martie.

În același timp, vicepreședintele său, J.D. Vance, a mers la baza militară americană de la Pituffik, în nordul Groenlandei, o vizită controversată. „Avem o dispută cu conducerea daneză, care a investit insuficient în Groenlanda și în securitatea acesteia. Acest lucru trebuie să se schimbe neapărat. Politica Statelor Unite e ca acest lucru să se schimbe”, a spus el la fața locului, înainte de a anunța o întărire a prezenței militare americane pe insulă.

Conducătorii Groenlandei s-au opus încercării lui Trump de a revendica insula, spunând că viitorul acesteia va fi determinat de locuitorii săi și de nimeni altcineva. „Trebuie să ascultăm când alții vorbesc despre noi. Dar nu trebuie să fim zdruncinați”, a scris duminică noul prim-ministru al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pe Facebook. Și a insistat: „Nu trebuie să acționăm de frică. Trebuie să răspundem cu pace, demnitate și unitate. Și prin aceste valori trebuie să-i arătăm clar și calm președintelui american că Groenlanda este a noastră”.

