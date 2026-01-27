Zhang Youxia, un veteran de război în vârstă de 75 de ani, a fost cândva considerat cel mai de încredere aliat militar al lui Xi. Acum, a căzut în dizgrație.

Ancheta cerută de președintele Xi Jinping asupra unui general de rang înalt transmite un mesaj inconfundabil: nimeni nu îi poate sta în cale să obțină controlul total asupra armatei chineze - nici măcar un confident de lungă durată care l-a ajutat să-și consolideze puterea asupra celei mai mari armate permanente din lume, comentează NBC.

Anchetele de corupție împotriva lui Zhang Youxia, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale, și a unui alt general superior au lăsat fără conducere înaltul comandament al Armatei Populare de Eliberare. Doar un ofițer mai face parte din comisie, erau șase când Xi și-a început al treilea mandat, în 2022.

Zhang, un veteran de război în vârstă de 75 de ani, cu decenii de legături de familie cu liderul chinez, a fost cândva considerat cel mai de încredere aliat militar al lui Xi. El a contribuit la promovarea unor reforme dificile pentru a îndeplini obiectivul lui Xi de a transforma Armata Populară de Eliberare (PLA) într-o forță modernă capabilă să „ducă și să câștige războaie”.



Acum, este văzut ca un impediment în calea acestui obiectiv.

Într-un editorial, ziarul oficial PLA Daily l-a acuzat pe Zhang că a „călcat în picioare” autoritatea președintelui militar - Xi însuși. În jargonul Partidului Comunist, acest lucru sugerează că Zhang ar fi putut acumula prea multă influență sau ar fi exercitat-o ​​prea independent.

Xi s-ar putea să se fi simțit obligat să-l elimine pe Zhang pentru a-și apăra autoritatea. De asemenea, el ar putea calcula că înlăturarea a zeci de ofițeri superiori acuzați de corupție sau lipsă de loialitate va produce în cele din urmă o forță de luptă mai disciplinată și mai capabilă - una care poate triumfa în orice conflict privind Taiwanul.

Totuși, eliminarea aproape a unei întregi generații de comandanți superiori a ridicat îndoieli cu privire la disponibilitatea PLA de a întreprinde o operațiune atât de riscantă în curând.

Lecția, spune Jonathan Czin, fost analist CIA China și acum membru al Brookings Institution, este că „nimeni din conducere nu este în siguranță”.

Pentru Xi, compromisul ar putea merita, deoarece acesta vizează un al patrulea mandat în 2027 .



