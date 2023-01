Arestarea lui Matteo Messina Denaro, după 30 de ani în care s-a sustras justiției, stârnește reacții triumfaliste: Statul învinge Mafia!

Salvatore Borsellino, fratele lui Paolo Borsellino, unul dintre judecătorii uciși de Cosa Nostra, propune o lectură mai problematică, relatează Euronews.

"Este cu siguranță o veste bună, nu se poate decât să fim mulțumiți că un fugar de 30 de ani este acum adus în fața justiției, dar rămâne amărăciunea că a fost nevoie de 30 de ani pentru a obține acest rezultat. Și, din păcate, nu este primul caz, pentru alți fugari de același calibru, pentru șefii mafiei Riina și Provenzano a durat la fel de mulți ani până să fie aduși în fața justiției. Prin urmare, folosirea acestor tonuri triumfaliste mi se pare excesivă. Sigur că există satisfacția de a vedea un criminal adus în fața justiției, dar există amărăciunea că a durat 30 de ani".

Borsellino spune că există și bănuiala că în spatele acestei capturi se află încă o dată o negociere, un pact între Stat și Mafie, că "într-un fel Matteo Messina Denaro nu a fost prins, ci s-a predat, din cauza stării de sănătate și în spatele unor compensații. De luni de zile circulau zvonuri că Messina Denaro este bolnav, că se va preda, iar compensația a fost pusă pe masă: a făcut-o un vânzător de înghețată sicilian care, într-o emisiune de televiziune, a spus că Matteo Messina Denaro este grav bolnav și s-ar preda în urma unei înțelegeri. Nu mi-aș dori ca această negociere să fie abolirea detenției pe viață, iar faptul că îl văd pe Messina Denaro în cele din urmă în închisoare să poată însemna în câțiva ani, dacă nu mai devreme, eliberarea fraților Graviano din închisoare pe viață, chiar și fără să fi colaborat cu justiția.Acestea sunt lucruri care provoacă amărăciune".

El a comparat scena arestării lui Totò Riina, încătușat, împins în duba care trebuia să-l ducă la închisoare, și pe cea a lui Matteo Messina Denaro fără cătușe, ridică semne de întrebare.

"Miniștrii și subsecretarii s-au grăbit să spună că acest lucru este un exemplu de forță a statului, care renunță la etalarea forței. Dar dacă este adevărat că folosirea cătușelor a fost uneori prea spectaculoasă, chiar și pentru persoanele care încă nu erau condamnate, care au fost pur și simplu acuzate de ceva, și de aceea în acel caz înțeleg garanția, folosind în schimb această garanție pentru un criminal condamnat la mai mult de o închisoare pe viață, pentru călăul micuțului Giuseppe Di Matteo, pentru organizatorul masacrelor din Via D'Amelio, Via dei Georgofili, Via Palestro, este ceva care nu este o garanție, ci sugerează că în spate există un fel de acord, care prevede și evitarea folosirii cătușelor pentru Matteo Messina Denaro", spune el.

Masacrul în care a fost ucis fratele lui a fost manipulat în procesele ulterioare, au existat imixtiuni în anchetă.

Întrebat dacă bănuiește că au existat activități care nu pot fi atribuite doar Mafiei și care i-au permis lui Messina Denaro să rămână fugar în tot acest timp, Salvatore Borsellino a povestit: Înainte să moară, fratele meu a spus "când voi fi ucis", și atenție, "când voi fi ucis", și nu "dacă voi fi ucis", pentru că era sigur de ceea ce urma să se întâmple, "va fi fost Mafia care m-a ucis, dar vor fi fost alții care mi-au dorit moartea". Aici, liderii acelei Mafii care au fost cu siguranță brațul armat al acelui masacru, au fost aduși în fața justiției, dar cei care au vrut moartea lui Paolo Borsellino, cei care au purtat o negociere malefică între reprezentanți ai statului și Mafie, pentru a ajunge la ceea ce ar fi trebuit să fie pax mafiosa, adică sfârșitul masacrelor, dar care, din păcate, nu a însemnat sfârșitul masacrelor pentru că, după masacrul din Via D'Amelio la Palermo, atentatele au fost transferate pe continent. Pe mine nu mă interesează că au fost prinși Messina Denaro sau Totò Riina, mâna înarmată a masacrelor, vreau ca responsabilii morali și organizatorii acelor masacre să fie aduși în fața justiției și să apară agenda roșie care a fost furată din mașina lui Paolo, care era încă în flăcări în Via D'Amelio, și nu de mâinile mafiote, ci de mâinile cuiva care purta uniformă".

"Dacă Messina Denaro a decis să se sacrifice, poate că este pentru a permite familiei sale să-și pună în siguranță averea acumulată de-a lungul anilor. Nu cred în posibilitatea colaborării dintre persoane de calibrul lui Messina Denaro, la fel cum nu am crezut în colaborarea cu justiția din partea altori capi ai Mafiei, precum Provenzano, Riina și mai ales frații Graviano, în beneficiul cărora, probabil, are loc această "livrare" a lui Messina Denaro către statul italian", a mai spus Salvatore Borsellino.

Sursa: RADOR