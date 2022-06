Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că politicieni și mass-media occidentale încep să "împingă Ucraina să pună capăt războiului în condiții nefavorabile Kievului", relatează Ukrainska Pravda.

Cu toate acestea, Zelenski a asigurat că nu poartă cu nimeni astfel de negocieri. "Nu am niciun fel de negociere despre planuri (de pace - n.r.). Astăzi, astfel de negocieri sunt la nivel zero. Toți vor foarte mult să ne împingă puțin spre un oarecare rezultat, dar un rezultat deloc favorabil nouă. Fiindcă pe noi încă nu ne-au întrebat, însă ar fi benefic pentru anumite părți, care au propriile interese: atât financiare, cât și politice. Oboseala crește, oamenii își doresc un oarecare rezultat pentru ei înșiși, dar noi avem nevoie de un rezultat pentru noi înșine. Prin urmare, nu am discutat cu ei (cu politicienii occidentali, n.r.) despre rezolvarea problemei acestui război prin obținerea unui rezultat pozitiv pentru noi" - a afirmat Zelenski, la o întâlnire cu jurnaliștii, organizată luni seară.

Volodimir Zelenski a menționat că Ucraina trebuie să lucreze alături de "toate statele europene, mondiale".

Ukrainska Pravda notează că unele publicații și foști oficiali din Occident au început să declare public că Ucraina trebuie să renunțe la o parte din propriile teritorii pentru a-l ”liniști” pe liderul rus, Vladimir Putin. Aceștia își justifică poziția afirmând că, în caz contrar, vor avea loc sacrificii și mai mari sau lumea va trece printr-o criză și mai gravă. De asemenea, există multe narative referitoare la un posibil război nuclear sau un al treilea război mondial.

Societatea și autoritățile ucrainene, însă, critică astfel de "sfaturi" și nu sunt de acord să recurgă la concesii în fața invadatorilor ruși.

Recent, președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că este vital ca Rusia să nu fie umilită, astfel încât, atunci când luptele din Ucraina se vor opri, să se poată găsi o soluție diplomatică.

În replică, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a afirmat că apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot umili decât Franța și orice altă țară care transmite astfel de mesaje. "Pentru că Rusia este cea care se umilește singură" - a subliniat șeful diplomației ucrainene.

Sursa: RADOR