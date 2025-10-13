Printre numeroasele complimente primite de președintele SUA, Donald Trump, din partea liderilor politici internaționali, sâmbătă s-au numărat și cele ale președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Liderul ucrainean l-a contactat direct pe magnat: „O conversație bună, foarte productivă”, a comentat președintele de la Kiev. „L-am felicitat pentru succesul și acordul pentru Orientul Mijlociu pe care l-a obținut într-adevăr și este un rezultat puternic. Și dacă putem opri războiul din acea regiune, alte războaie pot fi cu siguranță oprite, inclusiv acesta al Rusiei”.

Zelenski a scris pe Telegram că l-a informat pe Trump despre atacurile rusești asupra țării sale. „Sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a ne sprijini. Am discutat despre posibilitățile de consolidare a apărării noastre aeriene și acordurile conexe. Există opțiuni bune”, a scris liderul ucrainean.

Mai exact, potrivit „Axios”, în timpul convorbirii telefonice, care a durat aproximativ o jumătate de oră, Trump și Zelenski au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să obțină rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, ceea ce ar permite Kievului să lovească Rusia mai adânc în teritoriul său. Potrivit ucrainenilor, acest lucru l-ar constrânge pe președintele rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

Luni, Trump a declarat că „s-a hotărât mai mult sau mai puțin” să vândă rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către țările NATO pentru aprovizionarea Ucrainei, subliniind că dorește să știe ce intenționează ucrainenii să facă cu acestea înainte de a iniția livrările. Pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York din septembrie, președintele ucrainean și-a reiterat solicitarea pentru rachetele Tomahawk adresată omologului său american, explicând ulterior că Kievul s-ar putea să nici nu fie nevoit să le folosească: chiar și simpla lor deținere ar putea fi suficientă pentru a-l forța pe Putin să negocieze. „O delegație ucraineană la nivel înalt, condusă de șeful de cabinet al lui Zelenski, Andri Yermak, și de prim-ministrul Iulia Sviridenko, este așteptată să sosească la Washington săptămâna viitoare pentru a discuta despre cooperarea în materie de securitate și sancțiunile împotriva Rusiei”, relatează „Axios”, citând oficiali ucraineni.

Sursa: Rador Radio România