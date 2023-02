Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns miercuri în Marea Britanie, unde a fost primit de regele Charles al III-lea. El a susținut un discurs în Parlamentul britanic.

În cadrul discursului din Parlament, Zelenski a făcut apel la parlamentari pentru a furniza Ucrainei avioane de luptă.

Președintele ucrainean i-a oferit speakerului Camerei Comunelor casca unui pilot ucrainean. Pe ea scrie "avem libertate, dați-ne aripi să o protejăm".

Până acum, aliații occidentali au refuzat să ofere Kievului avioane de luptă.

"Rusia va pierde", a spus Zelenski. "După ce vom câștiga împreună, orice agresor va ști ce-l așteaptă dacă atacă ordinea internațională".

El i-a mulțumit fostului premier Boris Johnson pentru că nu a făcut compromisuri în privința Ucrainei.

Ukrainain soldiers are being trained in Britain to operate Challenger tanks, Zelensky says, noting the UK's recent pledge to donate 14 battle tanks."I thank you Rishi," Zelensky says to the PM. "For this powerful defensive step."Sunak smiles and joins in with the applause for Zelensky."The world truly helps those who are brave in defending freedom and paves the way for a new history," he says.



Volodimir Zelenski se întâlnește cu premierul Rishi Sunak și apoi se va adresa Parlamentului, relatează BBC. Totodată, președintele ucrainean va avea întâlniri cu oficiali din apărare pentru a discuta despre ultimul pachet de ajutoare militare oferit de Londra.

Șeful diplomației britanice, James Cleverly, a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Vor fi sancționate inclusiv șase entități care au furnizat echipamente militare, precum drone, guvernului rus. Sancțiunile vor "accelera presiunea economică asupra lui Putin", a spus Cleverly.



Kievul va primi cel puțin 100 de tancuri Leopard 1 "în lunile următoare"

Ucraina va primi "cel puțin 100 de tancuri Leopard 1 A5 (...) în lunile următoare", au anunțat marți miniștrii apărării al Germaniei, al Țărilor de Jos și al Danemarcei, într-un comunicat comun, scrie La Libre Belgique.

Aceste Leopard 1, mai vechi decât Leopard 2 - din care Berlinul a promis de asemenea Kievului 14 exemplare donate de Bundeswehr - provin din stocurile industriale și vor fi recondiționate.

Acest anunț vine în momentul în care ministrul german al apărării, Boris Pistorius, face o vizită surpriză la Kiev.

Sursa: RADOR

Zelenski a cerut oprirea zvonurilor care ar putea submina unitatea în războiul împotriva Rusiei

Volodimir Zelenski a cerut încetarea răspândirii "zvonurilor sau oricăror alte pseudo-informații" care ar putea submina unitatea în războiul împotriva Rusiei. Declarațiile sale, din cadrul unui discurs către parlament, au părut menite să pună capăt speculațiilor publice cu privire la demiterea ministrului apărării Oleksii Reznikov și au subliniat că numai președintele poate lua și anunța astfel de decizii, relatează Reuters.

David Arahamia, deputat și aliat al președintelui, a declarat duminică că Reznikov va fi demis ca urmare a unui scandal de corupție la minister. O zi mai târziu, Arahamia a spus că nu vor avea loc schimbări de personal în această săptămână, părând să revină asupra afirmației sale după ce președintele Zelenski a păstrat tăcerea cu privire la viitorul slui Reznikov și după ce alți politicieni au apărat public reputația ministrului.

"În sectorul de apărare și securitate, luăm măsuri de personal și instituționale care pot întări poziția Ucrainei la diferite niveluri ", a scris Zelenski pe Telegram, citând discursul său în parlament.

"Informațiile necesare cu privire la fiecare astfel de demers, fie el de personal sau instituțional sunt furnizate la nivelul în care se iau decizii", a spus el, subliniind că astfel de decizii sunt doar prerogativa președintelui. Zelenski le-a mulțumit tuturor celor care ajută la păstrarea unității Ucrainei, care a fost invadată de Rusia în urmă cu aproape 12 luni.

"Mulțumesc tuturor celor care se abțin de la răspândirea oricăror zvonuri sau altor pseudo-informații care ar putea slăbi concentrarea poporului nostru în munca lor pentru victoria Ucrainei", a spus el.

"Numai ajutându-ne țara, nepermițând inamicului să se joace cu emoțiile poporului nostru și făcând tot posibilul ca războinicii noștri să aibă mai multe arme, putem asigura succesul Ucrainei. Și vom face!"

Sursa: RADOR

Serviciul de Securitate al Ucrainei are un nou șef

Vasil Maliuk a fost numit șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), decizia în acest sens fiind adoptată marți de Rada Supremă de la Kiev. Maliuk conducea interimar instituția, după demiterea lui Ivan Bakanov.

Potrivit RBC, Vasil Maliuk a fost propus la conducerea SBU de către președintele Volodimir Zelenski. În vârstă de 39 de ani, Vasil Maliuk are mulți de ani de experiență în structurile de securitate ale Ucrainei, fiind, de-a lungul timpului, adjunct al ministrului de interne, participant la Operațiunea Antiteroristă din Donbas și general de brigadă.

Noul șef al SBU este originar din regiunea Jitomir, absolvent al Academiei Națională a Serviciului de Securitate al Ucrainei și are un doctorat în Drept.

Din 2001, a început să lucreze în cadrul agențiilor de securitate ale statului. A ocupat funcții precum ofițer detectiv și șef al departamentului pentru combaterea corupției și criminalității organizate în direcții regionale ale SBU. În 2020, s-a mutat la Direcția Centrală a SBU.

Pe 13 martie 2020, Vasil Maliuk a devenit prim-adjunct al șefului SBU - șef al Direcției Principale pentru Combaterea Corupției și Crimei Organizate.

Sursa: RADOR