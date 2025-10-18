Președintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce președintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el și Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acțiune, dar au decis să nu facă declarații pe acest subiect „pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare”.

După întâlnire, Trump a scris pe rețelele sociale, îndemnând Kievul și Moscova să „se oprească acolo unde sunt” și să pună capăt războiului.

Întâlnirea Trump–Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin și a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

Zelenski crede că folosirea rachetelor Tomahawk pentru a lovi instalațiile petroliere și energetice ale Rusiei ar slăbi sever economia de război a lui Putin.

Deși Trump nu a exclus această opțiune, tonul său la Casa Albă, vineri, a fost neangajant.

„Sper să nu fie nevoie de asta, sper să putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri”, a spus președintele SUA, adăugând că America are nevoie de aceste arme.

Trump a spus că trimiterea rachetelor ar fi „o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Întrebat de BBC dacă Tomahawk-urile l-au determinat pe Putin să se întâlnească cu Trump, președintele american a răspuns: „Amenințarea asta (cu rachetele - n.r.) e bună, dar amenințarea asta există mereu”.

Liderul ucrainean a sugerat că țara sa ar putea oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk, stârnind zâmbete și o aprobare din cap din partea lui Trump.

Zelenski l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru rolul în asigurarea primei faze a unui acord de pace în Orientul Mijlociu, sugerând că liderul american ar putea valorifica acel impuls pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

După întâlnire, afară, Zelenski a fost întrebat de un reporter dacă crede că Putin își dorește un acord sau doar câștigă timp prin întâlnirea planificată cu Trump la Budapesta.

„Nu știu”, a spus el, adăugând că perspectiva ca Ucraina să aibă Tomahawk-uri i-a făcut pe ruși „să se teamă, pentru că este o armă puternică”.

Întrebat dacă pleacă de la Washington mai optimist în privința obținerii Tomahawk-urilor, el a replicat: „Sunt realist.”

Într-o postare pe X, Zelenski a relatat că i-a sunat pe liderii europeni pentru a le transmite detalii despre întâlnirea cu Trump, adăugând că „prioritatea principală acum este să protejăm cât mai multe vieți, să garantăm securitatea Ucrainei și să ne întărim pe toți în Europa.”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că discuția cu liderii europeni a fost „productivă” și a promis că „Marea Britanie va continua să trimită ajutor umanitar și sprijin militar”.

În ultimele zile, Trump s-a arătat deschis ideii de a livra rachetele Tomahawk, deși Putin a avertizat că un astfel de pas ar tensiona și mai mult relația americano-rusă.

Joi, Trump a spus că s-au înregistrat „progrese mari” în timpul unei convorbiri telefonice cu Putin, cei doi convenind să aibă în curând discuții față în față în Ungaria.

Întrebat dacă Zelenski va fi implicat în aceste discuții, Trump a afirmat, înaintea întâlnirii, stând alături de președintele ucrainean, că există „animozități” între Putin și Zelenski.

„Vrem să fie confortabil pentru toată lumea”, a precizat el. „Vom fi implicați în formulă de trei, dar s-ar putea să fie separat”. A adăugat că cei trei lideri „trebuie să se întâlnească”.

Trump a declarat că discuția sa - prima cu Putin de la mijlocul lui august - a fost „foarte productivă”, adăugând că echipe din Washington și Moscova se vor întâlni săptămâna viitoare.

Trump sperase ca un summit față în față, în Alaska, în august, să-l convingă pe Putin să intre în negocieri de pace cuprinzătoare pentru a pune capăt războiului, însă acea întâlnire nu a generat un progres decisiv.

Cei doi au vorbit din nou câteva zile mai târziu, când Trump a întrerupt o întâlnire cu Zelenski și lideri europeni pentru a-l suna pe Putin.

